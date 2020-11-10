Иди в руку: сеть секс-шопов готовит к продаже фаллоимитаторы "Артем" по слепку с Дзюбы

"В историю трудно войти, но легко вляпаться", – говорил гениальный Михаил Жванецкий. И лучше всего эти слова подходят, кажется для описания того, что случилось с футболистом Артемом Дзюбой.



Появившееся в Сети интимное видео с ним стало хитом нескольких дней. Даже серьезные газеты и телеканалы на полном серьезе обсуждали ролик с "передергивающим затвор" форвардом "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой.

Подсуетились, видя такой ажиотажный интерес, и секс-шопы. "Уже с сегодняшнего дня можно встретить наших промоутеров в футболках с фотографией Артема Дзюбы и надписью "Что естественно, то не безобразно", которые в его поддержку будут колесить по городам и раздавать промокоды тем, кто не считает эту ситуацию чем-то выходящим за рамки, – рассказал "Дни.ру" владелец крупной сети товаров для взрослых Максимилиан Лапин. – Также, направили Артему предложение принять участие в рекламной кампании наших магазинов, которая заключается в серии фотографий и видео-роликов для дальнейшего размещения на улицах Москвы и Санкт-Петербурга. Надеюсь, он согласится. Можем заплатить за это футболисту не менее пяти миллионов. А приурочена она будет к планируемому нами выходу в продажу реалистичных фаллоимитаторов по слепку с органа Артема Дзюбы. Мы провели социальные исследования среди наших клиентов и выяснили, что каждая вторая девушка с удовольствием купила бы "частичку" Артема к себе домой, что и подтолкнуло нас к такому предложению".

Напомним, ранее певица и модель Алена Кравец встала на защиту знаменитого футболиста. "Ну, поласкал себя мужик – эка невидаль, – заявила она "Дни.ру" – У него хорошее тело, играет на кожаном фаготе он очень эротично. Я знаю эту особенность мужчин и их желание иногда побаловаться. Поэтому ничего страшного не вижу. "Красивый мужик, красивый орган, смотрели бы да радовались, но нет, пишут всякую ересь".