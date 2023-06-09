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Пятница 9 июня

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На 81-м году жизни скончалась артистка Большого театра Елена Озерова

На 81-м году жизни скончалась артистка Большого театра Елена Озерова
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Елена Озерова всю свою жизнь посвятила работе в Большом театре, а также с юными артистами.

Печальное известие поступило сегодня от пресс-службы Большого театра. Не дожив до 81-летия, скончалась заслуженная артистка России, трудившаяся на сцене театра. Елена Озерова ушла из жизни 8 июня, однако подробной информации о ее смерти на данный момент нет.

Родилась будущая звезда в 1942 году в Москве. Росла она в семье приближенного к культуре человека – знаменитого поэта и литературного критика Льва Озерова. Неудивительно, что ее карьера оказалась тесно связана с этой сферой. Артистка получила знания по хоровому дирижированию, а также прошла практику в Московском хоровом училище.

В конце 70-х Елена Озерова получила приглашение от Бориса Покровского по работе в Камерном музыкальном театре. Ею была создана детская хоровая группа, возглавляемая аж до 2020 года. С ней юные артисты отыграли не одну постановку, восхитившую зрителей.

В конце 80-х заслуженная артистка начала трудиться в Большом театре. Там же она организовала труппу с детьми, где выступали юные вокалисты от 4 до 6 лет. В комментариях под публикацией пресс-службы Большого театра россияне выражают соболезнования. Среди людей нашлись и те, кто успел поработать с ней.

"Пела в детской труппе театра под ее руководством много лет еще в детстве. Вечная память!" – пишут о Елене Озеровой пользователи.

9 июня 2023, 14:00
Фото: unsplash.com
Телеграм-канал Большого театра✓ Надежный источник

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