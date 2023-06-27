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Живущая в съемной квартире звезда "Кадетства" Захарова развенчала миф о богатстве актеров

Живущая в съемной квартире звезда "Кадетства" Захарова развенчала миф о богатстве актеров
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В Нальчике открылся Международный кинофестиваль "Кабардино-Балкария-2023". Он проходит при поддержке Министерства культуры Кабардино-Балкарии. Среди звезд торжественной церемонии открытия была и актриса Елена Захарова.

Елена, я каждый раз удивляюсь, когда смотрю на Вас, но знаю при этом, сколько Вам лет. Так и вспоминаются слова чеховской Аркадиной: "Вот вам – как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть". Откройте секрет: как в 47 выглядеть вдвое моложе?

Это вам так кажется (улыбается)! На самом деле, у меня к самой себе есть вопросы. Например, кажется, что постоянно надо следить за весом. А я сейчас была в Грузии, где на вкусной еде прибавила несколько килограммов. Поэтому сразу хочется больше заниматься спортом и перестать есть на ночь. Хотя ничего радикального я для сохранения фигуры не предпринимаю – не могу заниматься модным интервальным голоданием, боюсь химических добавок для похудения и уколов в живот, как многие сейчас делают, не умею и не люблю сидеть на диетах. Хотя, к сожалению, люблю сладкое…

Актерам к тому же сложнее держать себя в форме – постоянные перелеты, нерегулярное питание, поздние ужины после спектаклей, банкеты. И такая работа, как мне кажется, мешает личной жизни. Удается уделять время близким?

У меня маленькая дочка (родилась 6 декабря 2017 года – Прим. ред.), поэтому, конечно, хочется больше времени проводить с ней. Поэтому стараюсь урывать какие-то моменты, устраивать каникулы, чтобы проводить больше времени с семьей.

Дочка гордится такой знаменитой мамой?

Майя знает, что ее мама – актриса. Впервые на моем спектакле она побывала в годик с небольшим. Годика в два с половиной была со мной на спектакле по Островскому в Вене - сидела в зале, а потом ко мне вышла на сцену. А вот когда показывают какие-то сериалы со мной, она может сказать: "Ой, не хочу кино с тобой смотреть!" (улыбается). Хотя вот "Принцессу и нищенку", где я снималась, любит. А еще она, думаю, она гордится мною. Когда мы с дочкой идем по улице и кто-то меня спрашивает: "А это вы?», то Майя отвечает: "Да, да, это она! Моя мама – Елена Захарова!" И когда люди хотят со мной сфотографироваться, то она прямо в кадр пытается попасть, хотя я ее не показываю посторонним. Дочь обижается: "Мол, почему ты меня в соцсети не выкладываешь?" Я отвечаю, что надо прежде вырасти.

Каким вам видится будущее наследницы?

Она ходит в балетную школу Илзе Лиепы, очень хорошо танцует и показывает какую-то невероятную пластичность, растяжку, шпагаты. Я же тоже в детстве танцевала (с 4 до 17 лет занималась в эстрадно-хореографическом ансамбле "Буратино" при ДК АЗЛК – Прим. ред.) поэтому и отдала дочь примерно в четыре года. А только что она дебютировала в кино – танцевала маленьком эпизоде картины Каринэ Фолиянц "Сюрприз для мамы"!

Но Вы предупредите дочь об изнанке актерской профессии! А то ведь у нас принято думать, что каждый артист по Грибоедову "не то на серебре, на золоте едал!"

Я, кстати, не считаю себя богатым человеком – просто обеспеченная, но не до такой степени, как может показаться. Хотя много работаю в театре, снимаюсь в кино, но я, коренная москвичка, не могу себе позволить купить квартиру в центре столицы. А в ипотеку влезать не хочу – противница каких-либо долгов. У меня есть маленькая однокомнатная квартира, которую много лет назад я смогла купить по себестоимости благодаря тогдашнему мэру Юрию Лужкову. Но поскольку с дочкой жить в ней тесно, то я вынуждена ее сдавать, а снимать себе побольше. В ней можем и мы поместиться, и мама моя приехать, если надо посидеть с ребенком. И дача у меня тоже не на Новой Риге, как у звезд, а в Клину, в поле.

На чем можете легко сэкономить?

На нарядах – их у меня и так много, плюс я всегда покупала вещи хороших брендов. Украшения же с тех пор, как меня обокрали в той, прежней, однокомнатной квартире, стараюсь не покупать – в основном дарят. А вот не жалко мне тратить денег на ребенка – вы бы видели, какой у моей Майи гардероб! Вот на дочку, на ее образование и одежду мне ничего не жалко. Ее радость – бесценна!

27 июня 2023, 11:20
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Кормухина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Алсу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Елена Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Виктория Дайнеко.Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

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