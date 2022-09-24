Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

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Шоу-бизнес
"Спивается, продает свою дочку": рыдающая Захарова распахнула черную душу

"Спивается, продает свою дочку": рыдающая Захарова распахнула черную душу

Ранее звезда сериала "Кадетство" Елена Захарова производила впечатление чистой и непорочной. Однако теперь все выглядит не так однозначно.
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Рыжеволосая красавица Елена Захарова — человек с тонкой душевной организацией. Для нее актерская деятельность — это не способ заработка и не путь к славе, а миссия, данная Богом. На заре карьеры знаменитость казалась опытным наставникам чересчур светлым человеком, который не тянет на животрепещущие роли грешников.

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Набираясь мастерства шаг за шагом, артистке стали выпадать и амплуа злодеев. Для себя она решила, что на сцене будет оправдывать низменные поступки героев. "Актер должен быть адвокатом своего персонажа", — это выражение стало для звезды аксиомой.

Недавно Елена Захарова приняла участие в ютуб-шоу, где со слезами на глазах заговорила о карьере и жизненных приоритетах. С восторгом актриса поведала, как перевоплотилась в падшую женщину и распахнула для зрителя ее черную душу.

"Роль очень непростая и трагическая. Моя героиня спивается, продает свою дочку. Я эту роль выстрадала. И я понимаю, что на самом деле в каждом человеке есть добро и есть зло. И мне как раз хочется быть разной", — откровенно выдала знаменитость.

Также артистка с трепетом рассказала об огромной любви к своей дочери, которой исполнилось 4,5 года. Елена Захарова призналась, что испытывает невероятную радость, когда малышка поет.

Самое важное для актрисы слово — "мама". Увы, однажды звезда перенесла страшное горе, похоронив ребенка. Ее первым дитя тоже была девочка, Анна-Мария. Она скончалась через восемь месяцев после рождения из-за острой вирусной инфекции. Тогда Елена Захарова едва нашла в себе силы, чтобы не сломаться.

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Елена Захарова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 24 сентября 2022, 07:54 Источник: Youtube/"Театральный салон Сцена23" ✓ Надежный источник
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