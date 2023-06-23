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Пятница 23 июня

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"Гештальт закрыт": муж рассказал, как его изменили отношения с Катиной

"Гештальт закрыт": муж рассказал, как его изменили отношения с Катиной
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Муж Лены Катиной Дмитрий Спиридонов поделился тем, как возлюбленная подарила ему новый взгляд на жизнь.

Пока одна из участниц группы "Тату" Юлия Волкова вела активную социальную жизнь, ее коллега Лена Катина затаилась и не рассказывала ничего о личной жизни. Поэтому для поклонников певицы настоящим шоком стало то, что "рыженькая из Тату" не только развелась, но и ждет второго ребенка от своего нового мужа.

Им стал бизнесмен Дмитрий Спиридонов, который ранее уже общался с публикой на тему предстоящего отцовства, которое невероятно его нервирует. Теперь же мужчина рассказал в интервью о том, как сильно его изменили их отношения. И, как оказалось, кардинально.

Дмитрий Спиридонов рос не с отцом, но с отчимом, из-за которого детство мальчика оказалось полно лишь негативных эмоций. Будущий муж Лены Катиной настолько сильно впитал в себя морализаторство мужчины, что, даже повзрослев, считал, что "баба с прицепом" – ответственность, которой надо любыми силами избежать.

И он старался, признается, изо всех сил: отталкивал Катину, ссылаясь на необходимость становиться отцом ее сыну, с головой погружался в работу, страдал и замыкался из-за своего онкологического заболевания. Делал, в общем, все, чтобы Лена "послала" его куда-подальше и преуспел в этом.

"Все, ты меня послала, гештальт закрыт", – признался супруг Лены Катиной, вспомнив, как освободился от обуявших его страхов.

Ну а следом за этим Лена успокоила своего возлюбленного: родители у ее маленького сына уже есть, не хватает ему взрослого и верного друга, которым и может стать Дмитрий Спиридонов. Ну а для того, чтобы было кого воспитывать – она подарит ему дочь, их общую.

И, к слову, это обещание должно будет заставить пару отправиться в роддом во второй раз, ведь сейчас Лена Катина должна вот-вот родить мальчика. Ему уже и имя придумали – Демьян.


23 июня 2023, 13:00
Лена Катина и Дмитрий Спиридонов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Женский клуб с Анфисой Чеховой✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Орлова, Катина, Лайвли и другие знаменитости, которые родят в 2023 году

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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