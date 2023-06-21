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Среда 21 июня

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Жизнь очень изменилась: что случилось с огородницей Октябриной Ганичкиной

Жизнь очень изменилась: что случилось с огородницей Октябриной Ганичкиной
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Несмотря ни на что, звезда шоу о саде и огороде сохранила свой оптимистичный взгляд на жизнь.

Октябрина Ганичкина уже много лет носит звание одной из главных дачниц страны. Огородница прославилась в конце 90-х, когда впервые появилась на передаче "Доброе утро" у Андрея Малахова. За годы своей деятельности эксперт в сельхозвопросах не раз сталкивалась с жесткой критикой со стороны тех, кто считал ее советы бесполезными и чересчур трудоемкими. Однако слов благодарности от поклонников у ведущей всегда было намного больше.

Огромному числу зрителей полюбились не только полезные рекомендации Ганичкиной, но и ее позитивный образ. Дачница часто поднимала фанатам настроение своими яркими нарядами и лучезарной улыбкой. С годами жизнь огородницы сильно изменилась, но ей удалось сохранить свой оптимизм несмотря ни на что.

Сегодня Октябрина Ганичкина появляется на экранах уже не так часто, как раньше. Сейчас "главной дачнице страны" 74 года. Впрочем, даже в таком почтенном возрасте ведущая продолжает карьеру. Она пишет собственные книги, ведет личный телеграм-канал с советами, проводит мастер-классы. Кроме того, звезде садово-огородных шоу удается прекрасно выглядеть. По словам Ганичкиной, секрет ее хорошей формы кроется в постоянной работе на грядках.

О личной жизни Октябрины Ганичкиной известно мало. Судя по всему, у телеведущей есть причины не затрагивать эту тему. В ряде источников утверждается, что Ганичкина овдовела. Единственный сын знаменитости, Александр, пошел по ее стопам и тоже стал агрономом. А внук, как рассказывала сама огородница, помогает ей с организационными вопросами.

21 июня 2023, 12:00
Октябрина Ганичкина. Фото: кадр youtube.com
Экспресс газета✓ Надежный источник

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