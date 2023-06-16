Автор "Глухонемой любви" Кемеровский сообщил про миллионы долларов и сына покойного Моисеева

Евгений Кемеровский написал более ста песен. Причем 27 из них поют другие артисты. Среди самых известных – "Глухонемая любовь" Бориса Моисеева. Историю ее создания автор композиции рассказал в эксклюзивном интервью "Дни.ру" за кулисами премии "Золотой хит" телеканала Music Box Gold.

"Я песни не продаю, а дарю, – заверил Кемеровский. – Ведь как можно своих детей продавать?! Хотя на доходы я не жалуюсь, но их нельзя сравнивать с теми деньгами, которые на моих композициях зарабатывали артисты. Тот же Борис Моисеева признавался, что на песне "Глухонемая любовь" выручил десять миллионов долларов".

Рассказал ее Кемеровский и историю создания популярной композиции. "Боря дал мне тему и долго просил написать такую песню, рассказывая, что, мол, у него был глухонемой сын, – вспоминает музыкант. – Я в сына не очень верил, признаюсь. Но была осень, я сидел, смотрел в окно и напевал фразу "Глухонемая любовь... Глухонемая любовь..." И вдруг песня пошла сама собой".

Еще одна песня Кемеровского – "Я по тебе скучаю" – стала фирменной у Кати Лель. Хотя автор и признается, что навеянную первой любовь песню изначально должна была исполнять Примадонна. "Я не ожидал, что будет такой успех, – говорит Евгений. – А в итоге она звучит уже 30 лет, ее взяли во многие сериалы. У меня эту песню просила Ирина Аллегрова, но в итоге отдал ей "Ладони", а с Аллой Пугачевой произошла одна история, которая в итоге не позволила ей исполнять. Она – великая певица, имеет право выбирать, что петь. А "Я по тебе скучаю" Лель отдал я потому, что мой покойный брат Саша дружил с ее продюсером".