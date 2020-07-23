Шансонье Кемеровский располнел из-за коронавируса

Евгений Кемеровский стал участником концерта "Звезды "Шансон ТВ" на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". А после выступления поговорил с корреспондентом "Дни.ру".

"Когда начался всеобщий карантин, я выкроил время и написал книгу, которую давно замыслил, – рассказал Кемеровский. – В сборник под названием "Бесконечность" вошли 134 стихотворения. Пандемия здорово помогла творчеству. На отдых времени не было – все время работал, писал песни".

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Поскольку большую часть времени певец проводил за компьютером, это не лучшим образом отразилось на его фигуре. "Поправился на несколько килограммов, – признался Евгений. – Теперь надо что-то с этим делать".

Многие артисты жаловались, что из-за пандемии потеряли не только форму, но и доходы. Кемеровский относится к этому философски: "Я много уже не ем, а на самое необходимое хватает".

Ранее в интервью "Дни.ру" знаменитый шансонье заявил: "Я никогда не выхожу на сцену пьяным, 50 граммов максимум. Даже великий Фредди Меркьюри выпивал: 100 граммов коньяка принимал, а потом выходил на сцену. Бывают стрессы, большие залы бывают, и надо чаем зеленым снять стресс..." Он поклялся, что не только не пьет, но и "план" (уличное название марихуаны) не курит, не колется и готов показать сомневающимся чистые вены.