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Лена Катина из "Тату" поразила жаркими танцами на позднем сроке беременности

Лена Катина из "Тату" поразила жаркими танцами на позднем сроке беременности
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Лена Катина устроила жаркие танцы на сцене в последние недели беременности, пока фанаты с тревогой ждут ее родов.

38-летняя экс-солистка группы "Тату" Лена Катина, которая этим летом станет мамой во второй раз, не перестает радовать своих поклонников новыми выходками. Накануне, вместе с коллегой по группе Юлией Волковой, она выступила перед футбольным матчем между "Зенитом" и "Спартаком".

Однако не только ее музыкальный талант привлек внимание зрителей, но и огромный живот, который певица не пыталась прикрывать. Певица предстала перед публикой в широких джинсах, приталенной куртке и обтягивающей блузке.

Лена продемонстрировала всем собравшимся свои танцевальные навыки, несмотря на большой размер живота. Многие зрители, находившиеся на трибунах, были взволнованы тем, что певица может родить прямо на стадионе.

Как стало известно, не только зрители, но и ее избранник, бизнесмен Дмитрий Спиридонов, бьется в тревоге за здоровье Лены и малыша. Как сообщают источники, певица часто устраивает ему истерики, требуя купить ей шаурму посреди ночи и подчиняться ее прихотям .

Одним из таких капризов стала идея Лены вернуться на сцену перед самыми родами. Как стало известно, она уже готовится к этому и упорно тренируется, несмотря на свое положение.

Напомним, что у Лены уже есть ребенок от первого мужа Сашо Кузмановича. С нынешним супругом певица связала себя узами брака в прошлом году. Певица никогда не скрывала своего интересного положения и не стесняясь демонстрировала свой беременный живот поклонникам еще зимой.

8 мая 2023, 14:11
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
7 Дней✓ Надежный источник

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