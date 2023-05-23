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Вторник 23 мая

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Похорошевшая Понаровская предстала перед публикой после пластики

Похорошевшая Понаровская предстала перед публикой после пластики
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Певица опубликовала в блоге снимки в новом образе, восхитив поклонников.

Ирину Понаровскую часто называют одной из самых ярких и экстравагантных артисток отечественной эстрады. Однако последние годы певица редко появляется на сцене и радует поклонников своим появлением на светских мероприятиях. Именно поэтому многочисленные фанаты всегда с трепетом ждут новых выходов и снимков звезды.

Сложно поспорить, что Ирина Понаровская выглядит намного моложе своих 70 лет. Знаменитость уже давно на пенсии, но по-прежнему не перестает удивлять и восхищать публику своим внешним видом. Несколько дней назад артистка вновь предстала перед фанатами неожиданно похорошевшей.

Певица опубликовала в своих соцсетях снимки в новом образе. Звезда показала обновленную прическу и поблагодарила талантливого мастера Павла, который занимался ее преображением.

"Высочайшего класса мастер, фантастической доброжелательности и удивительной тонкой мудрости молодой человек!" – написала Понаровская.

Поклонники восхитились внешним видом артистки и буквально засыпали ее похвалой. Впрочем, некоторые посчитали, что своим преображением Ирина Понаровская обязана не только стилисту, но и пластическому хирургу. Часть фанатов предположила, что певица могла омолодиться с помощью удачной операции. Ранее звезда признавалась, что дважды делала пластику. А вот к уколам красоты, по словам Понаровской, она ни разу не прибегала.

23 мая 2023, 11:40
Ирина Понаровская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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