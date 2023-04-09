"Она беременна": отец Киркорова вывел в свет молодуху после новостей о разводе

Отец Филиппа Киркорова решил начать жизнь с чистого листа.



С журналистами пообщался на днях Филипп Киркоров. Сообщил он работникам СМИ неожиданные и удивительные вещи.

Оказывается, отец поп-короля Бедрос Киркоров решил расстаться со своей второй супругой, с которой прожил 26 лет в браке. Между супругами будто пробежала черная кошка: на одном из праздников журналистам даже удалось заснять скандал, разразившийся между супругами. Сыграло роль и то, что Бедрос и Людмила уже несколько лет живут по отдельности.

Но уже ходят слухи о том, что в расставании замешаны третьи лица. Ведь сам 90-летний отец Филиппа Киркорова признался журналистам в том, что 16 лет он прожил со второй супругой без интимной близости.

Сразу после этого на глаза публики попалась юная спутница заслуженного артиста – нанятая для него медсестра. Таким образом, отец Киркорова вывел в свет молодуху после новостей о разводе.

Пикантно еще и то, что женщина беременна и отцом малыша может являться, уверены некоторые, как раз пожилой отец Филиппа Киркорова. Однако сам пенсионер решил положить конец всяческим кривотолкам.

"Она беременна от своего любимого мужа", – отгородился от сплетен отец Филиппа Киркорова.



