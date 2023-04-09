"Мне так стыдно стало": пихающего за обе щеки Киркорова поймали в интимный момент

Филипп Киркоров совал в рот всякую ерунду, пока никто не видит.

Перед своим 55-летием артист провел ряд пластических операций. Помимо омоложения лица, поп-король "отрезал" все лишнее в районе талии, заодно, по слухам, скорректировал соски и сделал себе точеный пресс.

Всеми операциями занимался звездный хирург Тимур Хайдаров. Врач тщательно следит за своим подопечным, чтобы тот не нарушал режим и осознанно подходил к восстановительному процессу. Помимо этого, Филиппу Киркорову была предписана диета – все-таки после коррекции фигуры не стоит наедаться, чтобы снова не превратиться в мужчину в теле.

По словам поп-короля, Тимур Хайдаров будто бы чувствует, когда артист нарушает правила и балует себя "запрещенкой". Например, однажды врач поймал Киркорова в интимный момент, когда тот пихал за обе щеки шоколадки и заливал все газировкой.

"Душа захотела вернуться к газированному напитку черного цвета, да еще заел шоколадкой любимой "Аленка". И он прямо застукал меня в это время, прям какая-то чуйка, нюх у него. Мне так стыдно стало", – поделился Филипп Киркоров.

Стоит отметить, что не все поклонники оценили новый внешний вид артиста. Многим не понравилось, что после пластических операций и смены имиджа звезда превратилась в перетянутого деда.