"Мне трудно дышать": пережившая сердечный приступ Пугачева покинула землю обетованную

Слова страдающий Аллы Пугачевой разбили сердце.



Не успела Алла Пугачева привыкнуть ко всем особенностям Израиля, как уже появилась новость о том, что ей осталось жить там совсем недолго. Пройдет буквально пару недель и СМИ сообщат о том, что пережившая сердечный приступ Алла Пугачева покинула землю обетованную.

Все дело в жарком климате страны, который противопоказан певице из-за проблем с сердцем. Главный орган организма – ее ахиллесова пята. Еще находясь в России Примадонна пережила четыре операции, после которых ей запретили петь. Последнее вмешательство произошло четыре года назад, когда после сердечного приступа ей установили очередной стент.



"Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива", – признавалась тогда Алла Пугачева журналистам, подчеркивая что держится лишь ради детей.

Поэтому сейчас, дабы поберечь свое здоровье, 76 летняя певица собирает чемоданы перед переездом в Юрмалу. Как сообщается, она уже договорилась об аренде роскошной виллы, в которой останавливается каждое лето.

Заплатить за четыре месяца в райском поместье Алле Пугачевой придется 35,5 миллионов рублей. За такую цену к ее услугам будет зимний сад, кинозал, теннисный корт и спа-комплекс. Ну а в качестве дополнительного бонуса – соседство со старой приятельницей Лаймой Вайкуле, с кем долгими летними вечерами Алла Пугачева сможет перемыть все косточки бывшим товаркам.



