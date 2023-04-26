"Деньги важнее": Пугачева после продажи замка в Грязи выперла оттуда родного человека

Алла Пугачева не сдержала обещание.

Примадонна с прошлого года находится в Израиле, куда уехала с супругом и детьми. Говорят, что обратно семейство возвращаться не собирается. Так что, их родовое имение в Грязи пустует без хозяев. А поклонникам интересно, какая же судьба у замка, который строил молодой муж Аллы Пугачевой.

Информация на эту тему ходит разная. Писали, что там поселился Никита Пресняков, который в итоге тоже уехал за границу. А недавно появились данные о том, что дом якобы продали какому-то таинственному миллиардеру. Пока никаких официальных комментариев на этот счет от супругов не поступало, однако россияне уже рассуждают о том, что ждет нового владельца.

Роман Худяков считает, что ничего хорошего. По словам политического деятеля, у того самого тайного богача обязательно спросят, откуда у него взялся миллиард рублей на покупку замка. А также проверят, поступают ли от него налоги. А если нет, то могут завести уголовное дело. В общем, приобретение замка Аллы Пугачевой навлечет, по его мнению, беду.

К тому же Роман Худяков озаботился судьбой родного человека Примадонны, который находился в доме. Речь идет о ребенке ее племянника, которого усыновил водитель. Певица, по его словам, обещала семье мальчика, что они будут там долго жить. Но, судя по всему, после продажи замка в Грязи выперла его оттуда, может быть, подарив новое жилье.

"Значит, снова деньги для "мадам Брошкиной" – никакой не "Примадонны" – оказались важнее людей", – рассуждает об Алле Пугачевой политический деятель.