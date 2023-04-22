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Суббота 22 апреля

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"Пересмотрела раза 3": родившую сына и дочь Кабаеву сняли за ласками "папика" в машине

"Пересмотрела раза 3": родившую сына и дочь Кабаеву сняли за ласками "папика" в машине
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Кабаева обрела женское счастье нелегким трудом.

Женщины со стальным стержнем внутри восхищают многих, да только в медийной сфере их по пальцам пересчитать. Конечно, одна из них — олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которая на глазах у всей страны прокладывала свой путь к успеху.

Однако времена и нравы меняются, одним кумирам на смену приходят другие. Алина Кабаева из-за скрытной семейной жизни уступила в популярности молодым красоткам. Шло время, и в число ярких знаменитостей вошла Кабаева с другим именем.

Роскошная брюнетка уже родила сына и дочь, дважды успела выйти замуж. Второй брак стал для нее отдушиной. Плюс ко всему звезда заключила материально выгодный брак, ведь муж Кабаевой известный человек. Впрочем, ко дню рождения любимого Саша хорошенько потратилась, сотни тысяч рублей — как с куста.

Заполучив славу и деньги Кабаева стала раскрывать все больше деталей брака. Так, установленные в салоне авто камеры сняли ее за ласками с партнером. Сначала знаменитость горячо целовала его, а потом включила "девочку", которая требует внимания "папика".

Пока избранник сидел за рулем, Кабаева нагло приставала к нему и не давала сосредоточиться на дороге. Пикантное видео попало в Сеть и сразу посыпались комментарии.

"Вам нужно еще рожать детей! Они у вас будут прекрасны. Пересмотрела раза 3, кайф. Меня улыбнуло. Идеальная пара", — написали Кабаевой.

Между тем уже Алина Кабаева стала хотя бы изредка мелькать на телеэкранах. Жаркие сплетни о ее интимной жизни не меньше будоражат умы общественности.

22 апреля 2023, 15:16
Фото: Victoria_Regen/pixabay.com
Соцсети Кабаевой• Требует проверки

Фоторепортаж

Как менялась Алина Кабаева

Алина Кабаева родилась 12 мая 1983 года в Ташкенте (Узбекистан), в семье футболиста
Алина занималась художественной гимнастикой, начиная с трех с половиной лет
С 1995 года она стала тренироваться у знаменитой Ирины Винер
В 1996 году гимнастка стала членом сборной России
Первый свой чемпионат Европы она выиграла в возрасте 15 лет, а в 16 лет стала чемпионкой мира
Алина с мамой
Спортивную карьеру Алина закончила в 2007 году
Алина пробовала свои силы на телевидении
С 2007 года она являлась депутатом Госдумы. Алина Кабаева и Иосиф Кобзон на пленарном заседании
В феврале 2014 года в составе группы из шести наиболее титулованных российских спортсменов Алина Кабаева приняла участие в церемонии зажжения олимпийского факела, передав огонь зимней Олимпиады в Сочи Ирине Родниной и Владиславу Третьяку, которые и зажгли этот основной символ состязаний

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