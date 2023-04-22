"Пересмотрела раза 3": родившую сына и дочь Кабаеву сняли за ласками "папика" в машине

Кабаева обрела женское счастье нелегким трудом.

Женщины со стальным стержнем внутри восхищают многих, да только в медийной сфере их по пальцам пересчитать. Конечно, одна из них — олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которая на глазах у всей страны прокладывала свой путь к успеху.

Однако времена и нравы меняются, одним кумирам на смену приходят другие. Алина Кабаева из-за скрытной семейной жизни уступила в популярности молодым красоткам. Шло время, и в число ярких знаменитостей вошла Кабаева с другим именем.

Роскошная брюнетка уже родила сына и дочь, дважды успела выйти замуж. Второй брак стал для нее отдушиной. Плюс ко всему звезда заключила материально выгодный брак, ведь муж Кабаевой известный человек. Впрочем, ко дню рождения любимого Саша хорошенько потратилась, сотни тысяч рублей — как с куста.

Заполучив славу и деньги Кабаева стала раскрывать все больше деталей брака. Так, установленные в салоне авто камеры сняли ее за ласками с партнером. Сначала знаменитость горячо целовала его, а потом включила "девочку", которая требует внимания "папика".

Пока избранник сидел за рулем, Кабаева нагло приставала к нему и не давала сосредоточиться на дороге. Пикантное видео попало в Сеть и сразу посыпались комментарии.

"Вам нужно еще рожать детей! Они у вас будут прекрасны. Пересмотрела раза 3, кайф. Меня улыбнуло. Идеальная пара", — написали Кабаевой.

Между тем уже Алина Кабаева стала хотя бы изредка мелькать на телеэкранах. Жаркие сплетни о ее интимной жизни не меньше будоражат умы общественности.