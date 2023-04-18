"Тема не раскрыта": бросившая Виторгана Нинидзе страстно сжала свое оголенное тело

Нино Нинидзе привлекает внимание при помощи откровенных фотографий.



Нино Нинизде – девушка активная, как ни погляди. Партнерша Максима Виторгана снимается в кино, много шутит, посещает все светские премьеры и успевает воспитывать сына. В общем, натура деятельная.

Теперь же у подписчиков личного блога девушки появилась возможность узнать, что она еще и очень раскрепощенная особа. Повод так думать дала фотосессия, в которой Нино приняла участие.

Полностью обнаженная Нинидзе сидит на фоне черного задника, а тени деликатно скрадывают все ее интимные зоны. О накале эмоций можно судить лишь по тому, как нежно возлюбленная Максима Виторгана перемещает руки по своей коже.

"Тема сексуальности до конца не раскрыта", – потребовал больше откровенности один из разошедшихся комментаторов.



Подобная фотосессия может вызвать безумный восторг у ценителей жанра ню, либо у тех эстетов, кто ценит утонченную красоту. Но уже сейчас можно предположить, что хейтеры заявят о том, что бросившая Максима Виторгана Нино Нинидзе страстно сжала свое оголенное тело лишь для того, чтобы привлечь нового поклонника в свои сети.

Напомним, что Нино и Максим не так часто выходят в свет вместе, поэтому сплетники время от времени не могут удержаться от предположений о том, что пара рассталась. По этой причине Максим Виторган и Нино Нинидзе даже выпускали опровержение о том, что счастливы всем критикам назло.



