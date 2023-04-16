"До слез": совместный хит Пугачевой и Урганта вызвал у публики истерику

Иван Ургант признался в любви Алле Пугачевой на глазах у многомиллионной публики.



Не только Кристина Орбакайте выпустила песню в честь Дня рождения Аллы Пугачевой. Своеобразное поздравление для нее подготовил и изгнанный с Первого канала Иван Ургант.

Для того, чтобы сделать Примадонне приятно, он выудил из закромов одну из старых песен Аллы, а затем обработал ее. Исполнил Иван несколько куплетов, а вокал певицы использовал как припев, подав получившийся дует под именем своего персонажа Гриши Урганта.



Выложил шоумен трек в сеть на своем Youtube канале как раз в День рождения Аллы Пугачевой. Буквально за 15 часов совместный хит Аллы Пугачевой и Ивана Урганта набрал почти 50 тысяч просмотров и буквально вызвал у публики истерику.

Собрал ролик под собой сотни комментариев, в которых зрители присоединялись к поздравлениям Аллы Пугачевой, а также благодарили Ивана Урганта за его творчество.

"Так трогательно и бесподобно. Песне много лет, а она как-будто и не устарела", "Иван так удачно и со вкусом вернул к жизни эту композицию", "До слез", "Поклон тебе многократный за этот шедевр", "Такой талантливый! Продолжай творить на радость всем. Да еще с такой певицей в сотрудничестве, это бомба", "Иван Андреич, Алла Борисовна вы в моем сердце навсегда", – закатили глаза от восторга поклонники Ивана Урганта и Аллы Пугачевой.