"Камни будут с неба лететь": пронзительное высказывание Орбакайте о живущей с иноагентом Пугачевой

По заверению Кристины, "Алла будет петь".

Накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 частным бортом улетела на Землю Обетованную. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из нашей страны. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон" Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая.

А старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и детьми живет сегодня в Америке. Там же, судя по всему, Кристина Орбакайте и записала песню в поддержку матери, которой сейчас приходится непросто.

За день до премьеры композиции Кристина сообщила, что "это особенная для нее песня о маме и о сильной женщине, которая пела, поет и будет петь всем, кто хочет солнцем гореть!" Действительно, чтобы пережить травлю, которая началась после отъезда Пугачевой, выстоять под потоком летящих в спину камней, нужна силы. Ее пятого мужа признали иностранным агентом, который якобы получает финансирование из Украины. А резкие высказывания самой Аллы Борисовны у многих вызвали недоумение. "Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами", – так певица обидно описала оставшихся в России людей. Вероятно, поэтому в композиции и появились оправдывающие несдержанность слова: "Дипломатия, детка – это не про меня"

"Камни будут с неба лететь, Алла будет петь. Крылья будут сзади гореть, Алла будет петь. Пули будут в душу лететь, Алла будет петь. Всем, кто хочет солнцем гореть, Алла будет петь. Всем, кто хочет солнцем гореть, Алла будет петь", – так ответила Кристина всем хулителям и гонителям ее знаменитой матери.

15 апреля Алле Пугачевой исполнится 74 года. И такой подарок старшей дочери дорогого стоит. Ведь знать, что родные тебя понимают, одобряют и по духу тебе близки – бесценно.