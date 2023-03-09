Ей в Израиле выделят место: на выкупленный Пугачевой участок на кладбище посягают чужие люди

Где упокоится звезда.

Накануне присоединения к России новых территорий Примадонна из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом спешно улетела на Землю Обетованную. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из нашей страны.

Израильское гражданство Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая. Именно такая дата значится в ее синем израильском паспорте – "дарконе".

А сразу после отъезда Примадонны из России, как рассказали на Кузьминском кладбище, чужие люди стали пытаться наложить руку на место под захоронение, про которое писали, что это-де певица для себя держит.

В 2011 году умер брат певицы. Похоронили его в начале Кузьминского кладбища столицы. А потом артистка перенесла туда прах родителей – Бориса Михайловича и Зинаиды Архиповны Пугачевых, а также бабушки – Александры Кондратьевны Одеговой, которые были похоронены на участке №64 другого конца погоста. А в 2019 году Примадонна выкупила еще одно место рядом. Как говорили тогда – для себя. Таким образом должно было образоваться семейное захоронение нескольких поколений Пугачевых.

Но поскольку место престижное, то сегодня многие люди пытаются его перекупить и присвоить. Мол, Алле Борисовне и так выделят место в Израиле, зачем ей этот клочок земли в Москве. Пока, как рассказали на Кузьминском кладбище, участок остается за Пугачевой, но все может измениться...