"Жить здесь и сейчас": Мотающийся без Собчак Богомолов предъявил ребенка

Богомолов не терял время зря.

Российский режиссер Константин Богомолов и ведущая Ксения Собчак женаты уже четыре года, но общих детей у них так и нет. У каждого из супругов есть дети от прошлых отношений. Каждый член семьи сумел найти общий язык друг с другом и даже подружиться. У Ксении подрастает сын Платон от Максима Виторгана, а у Богомолова дочь Анна, которую родила Дарья Мороз. Семье даже удается отправляться в совместные путешествия.

При этом Ксения Собчак довольно часто показывает своего сына, чего не скажешь о Богомолове. Наконец режиссер предъявил своего ребенка. Он показал редкое совместное фото дочери и пасынка.

В конце февраля Ксения Собчак и Константин Богомолов отправились в отпуск в Дубай. Вместе с ними поехали и их дети. Все семейство поселилось на роскошной частной вилле.

Ксения Собчак призналась, что погода зимой в Арабских Эмиратах ее приятно удивила. Ведущая отметила, что это напоминает бархатный сезон.

"Наслаждаемся длинными прогулками по морю. Это лучшее место жить здесь и сейчас. Как же тут красиво!" – написала восторженная Ксения Собчак в своих соцсетях.

Поклонники обрадовались тому, что семья наконец воссоединилась, ведь Константин Богомолов постоянно мотается без супруги по работе.