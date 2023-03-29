Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Всплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвымВсплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвым "Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме"Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме Все-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем однаВсе-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем одна Тело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: НеживойТело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: Неживой

Лента новостей

Среда 29 марта

19:00Народные средства для мытья пола: как сэкономить на уборке 18:44"Как жаль": не дожившего до 90 лет Ширвиндта оплакивают близкие 18:00"В туалете": заглянувшая в трусы Малышева растянула щель для пластикового члена 17:20"Фильмы не для детей": в чем особенности корейского кино 17:01"Был очень сильным": Авербух поставил крест на будущем Костомарова 16:47Знаменитая актриса прямо ответила на вопрос об отношениях с мужем Немоляевой 16:20"Ты нюхаешь?": подышавший "особым запахом" с Путиным иноагент Смольянинов потерял рассудок 16:03"Дети страдают": зачем ребенку психиатр и чем он может помочь 15:40"Отдельное счастье": Получившая намек от SHAMAN Собчак призналась в совершенной измене 15:20"Здоровья": 36-летняя Глюкоза объявила о беременности 15:00"Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели 14:40"Гомосексуалист": мечтающий увидеть Киркорова в колготках Галкин* получил жесткий ответ 14:20Подростки из Подмосковья убили мать знакомой за вознаграждение 14:00Ничего особенного: зажравшаяся Буланова вытерла ноги о своего молодого любовника 13:40"Останусь уродом": лицо изувеченного хирургом любимчика Пугачевой превратилось в ряху 13:20"СПИД": тяжелобольному Цискаридзе вынесли страшный приговор 13:00Брошенная Чумаковым Ковальчук предъявила новорожденного малыша на рассвете: Доброе утро 12:40"Место проклятое": замок Пугачевой и Галкина* предлагают продать по цене земли 12:20Головченко и Богославская: Мы воодушевлены и с позитивом смотрим на то, что нам предстоит 12:00"Мы бессмертны": победившая рак Вайкуле сделала страшное признание 11:40Облизала его и запрыгнула на плечи: видео интима Пересильд с любовником на вечеринке попало в Сеть 11:20"Дали бесплатно": как повысить доступность жилья в России 11:00В Крыму четыре человека погибли после столкновения поезда с машиной 10:40"Тяжело было": спутавшийся с извращенской бабкой Пресняков бросил недавно родившую жену 10:20В Челябинске водитель сбил подростка на пешеходном переходе 10:00"Выиграли спекулянты": за сколько лет россияне могут накопить на квартиру 09:40"Несчастные дети!": бабка Пугачева вынесла из дома на руках двух новорожденных младенцев 09:20Цены выросли: Сколько стоит в этом году поменять зимнюю резину на летнюю 09:00Рыжий корги Тыковка оказался в надежных руках – видео 08:40Очаровательный малыш: 77-летнего Преснякова-старшего поздравляют с рождением сына 08:20Erti: в центре Москвы представили ростовский взгляд на грузинскую кухню 08:00Куда отправиться в путешествие россиянам 06:27Как выбрать вкусные и качественные пельмени: Советы от экспертов 04:27"Старик и море": Аскетизм, лишения, страдания души и тела во имя своей большой цели 02:34"Женщина преклонного возраста": Собчак в плешивой шубе опозорилась на людях 00:09Саввин день: традиции и приметы на 29 марта 22:00"Чувствовал себя с ней, как с мамой": юный красавец об отношениях с Пугачевой 21:37"Я тоже тебя люблю": ставший отцом женатый Баста вывел в свет новую фаворитку 21:00"Убили ребенка": врачам сгоревшей в 15 лет девочки сулят жестокое наказание 20:30"Как жахнем!": накатившая до чертиков Андреева утонула в джакузи после попойки 20:00Фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского" пройдет в Москве в пятый раз 19:30Хуже Панина: окативший спермой кровать Милохин рассказал про бывшего парня 19:00"Черная зависть": Цымбалюк-Романовская вмазала вдове Джигарханяна при всем честном народе 18:30Мультфильм "Коты Эрмитажа" попал в ТОП-3 российского проката 17:40"Чудо природы": родившая от Бероева скруглившаяся Алферова похвасталась малышом 17:20"Драки": проснувшиеся ежики готовятся к брачному периоду 17:00Поматросил и бросил: Козловский ушел от Акиньшиной к знойной брюнетке 16:52"Росатом" реализует в Ульяновской области проект в сфере ветроэнергетики 16:43Как отличить депрессию от плохого настроения: 3 главных признака 16:20"Нет никаких иллюзий": заявлено об открытии аэропорта Симферополя и повышении цен
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Как жаль": не дожившего до 90 лет Ширвиндта оплакивают близкие

"Как жаль": не дожившего до 90 лет Ширвиндта оплакивают близкие
310

Сын Александра Ширвиндта вышел к поклонникам с новостью.

День театра, который отмечается 27 марта, объединил между собой многих причастных к этому уникальному месту. В честь праздника встретились и целые династии, связанные с театром. Так, поклонников поздравили звездные актеры Александр и Михаил Ширвиндт.

88-летний кинодеятель и режиссер Александр Ширвиндт считает, что иметь отношение к театру — это весьма загадочная штука. Для мужчины театра — это и родственники, и друзья, и даже собаки. Кажется, артист по-настоящему счастлив быть причастным к великому искусству, ставшем частью его жизни.

В комментариях еще не дожившего до 90 лет актера поздравили близкие по духу люди. К сожалению, годы идут, времена меняются, но люди продолжают ценить своих кумиров. Некоторые поклонники искренне оплакивают звезд ушедшей эпохи.

"Как жаль прошлых ушедших дней", — написал один из подписчиков наследника Александра Ширвиндта.

К слову, Михаил сразу обозначил, что с театром он давно не связан. Когда-то он даже учился в театральном училище, однако после избрал для себя другую профессию. В 2023 году сын Ширвиндта занимается видеоблогингом, и даже привлекает своего звездного родителя.

29 марта 2023, 18:44
Александр Ширвиндт. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

36 лет спустя: как живут и выглядят звезды фильма "Самая обаятельная и привлекательная"

Кадр из фильма &quot;Самая обаятельная и привлекательная&quot; (1985)
Кадр из фильма &quot;Самая обаятельная и привлекательная&quot; (1985)
Лариса Удовиченко. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Александр Ширвиндт. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Александр Ширвиндт. Кадр из фильма &quot;Самая обаятельная и привлекательная&quot; (1985)
Владимир Носик. Кадр из фильма &quot;Самая обаятельная и привлекательная&quot; (1985)
Владимир Носик. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

"На нем природа отдохнула": плюнувший в россиян Ширвиндт получил звонкую пощечину из-за Ахежаковой

"Рыдала": безутешная жена Ширвиндта рассказала о тяжелой потере

"В туалете": заглянувшая в трусы Малышева растянула щель для пластикового члена

"В туалете": заглянувшая в трусы Малышева растянула щель для пластикового члена
Елена Малышева накинулась на ничего не подозревающего мужчину. Новый выпуск телепрограммы "Жить здорово" на Первом канале — это всегда сюрприз для телезрителей. Что же бессменная телеведущая Елена Малышева покажет на этот раз: испражнения из кишечника, зловонные выделения или половые органы человека? К счастью, долго интригу ведущая не держит.

"Был очень сильным": Авербух поставил крест на будущем Костомарова

"Был очень сильным": Авербух поставил крест на будущем Костомарова
Илья Авербух выразил все чувства после разговора с Романом Костомаровым. Экстренно госпитализированный фигурист, Олимпийский чемпион в танцах на льду и бывший партнер Татьяны Навки спортсмен Роман Костомаров сейчас находится в сознании. Впервые за долгое время он может самостоятельно общаться с друзьями и близкими.

Знаменитая актриса прямо ответила на вопрос об отношениях с мужем Немоляевой

Знаменитая актриса прямо ответила на вопрос об отношениях с мужем Немоляевой
Поставлена точка в домыслах поклонников В Тобольске при поддержке компании "Сибур" стартовал Второй открытый Российский фестиваль современного и актуального кино "Алафейская гора". Лучшие отечественные картины, антрепризные спектакли, творческие встречи – программа, как обещает Президент фестиваля продюсер Сергей Новожилов, будет насыщенной.

"Ты нюхаешь?": подышавший "особым запахом" с Путиным иноагент Смольянинов потерял рассудок

"Ты нюхаешь?": подышавший "особым запахом" с Путиным иноагент Смольянинов потерял рассудок
Пикантные подробности из прошлой жизни Артура Смольянинова*. 39-летний актер и звезда фильма "9 рота" Артур Смольянинов* продолжает резко высказываться о своей некогда любимой стране. Позади остались частушки в женских платьях и враждебные комментарии, а на их место пришли гастроли по телевизионным каналом.

"Отдельное счастье": Получившая намек от SHAMAN Собчак призналась в совершенной измене

"Отдельное счастье": Получившая намек от SHAMAN Собчак призналась в совершенной измене
Собчак открыто призналась ему в любви. Ксения Собчак всегда следовала за своим сердцем и никогда не тратила время на мужчин зря. Ведь вердцу не прикажешь, и насильно мил не будешь.

Выбор читателей

28/03Втр"Чудо природы": родившая от Бероева скруглившаяся Алферова похвасталась малышом 28/03ВтрХуже Панина: окативший спермой кровать Милохин рассказал про бывшего парня 28/03Втр"Муж каждый день пьет": Орлова рассекретила проблемы в браке после рождения ребенка 28/03ВтрПополнение: Засветившая округлившийся животик Бородина ждет ребенка 28/03ВтрПоматросил и бросил: Козловский ушел от Акиньшиной к знойной брюнетке 28/03ВтрПришьют ему новые ножки? Костомарова готовят к новым манипуляциям