"Как жаль": не дожившего до 90 лет Ширвиндта оплакивают близкие

Сын Александра Ширвиндта вышел к поклонникам с новостью.

День театра, который отмечается 27 марта, объединил между собой многих причастных к этому уникальному месту. В честь праздника встретились и целые династии, связанные с театром. Так, поклонников поздравили звездные актеры Александр и Михаил Ширвиндт.

88-летний кинодеятель и режиссер Александр Ширвиндт считает, что иметь отношение к театру — это весьма загадочная штука. Для мужчины театра — это и родственники, и друзья, и даже собаки. Кажется, артист по-настоящему счастлив быть причастным к великому искусству, ставшем частью его жизни.

В комментариях еще не дожившего до 90 лет актера поздравили близкие по духу люди. К сожалению, годы идут, времена меняются, но люди продолжают ценить своих кумиров. Некоторые поклонники искренне оплакивают звезд ушедшей эпохи.

"Как жаль прошлых ушедших дней", — написал один из подписчиков наследника Александра Ширвиндта.

К слову, Михаил сразу обозначил, что с театром он давно не связан. Когда-то он даже учился в театральном училище, однако после избрал для себя другую профессию. В 2023 году сын Ширвиндта занимается видеоблогингом, и даже привлекает своего звездного родителя.