"Рыдала": безутешная жена Ширвиндта рассказала о тяжелой потере

Молодая супруга Михаила Ширвиндта была не готова к такому.

Роман 64-летнего телеведущего и видеоблогера Михаила Ширвиндта и 32-летней Анастасией Пономаревой зародился почти десять лет назад, когда молодая девушка устроилась в команду телепрограммы "Хочу знать". Как признается Анастасия, ее выбор не поддерживал никто, ни друзья, ни родственники.

Однако, 30 лет разницы не помешали влюбленным пожениться и даже стать родителями. В 2020 году у пары родился сын. Иногда в своих социальных сетях Анастасия делится фотографиями малыша. Основной мотив жены Ширвиндта в микроблоге — это авторские наброски, раскрывающие переживания женщины.

Вот и на днях на страничке появилась заметка, серьезно напугавшая подписчиков блога. Безутешная любимая Михаила Ширвиндта рассказала о тяжелой потере — герой ее любимого сериала закончил свою жизнь. Для тонкой душевной натуры Анастасии даже такое событие стало трагичным.

"Рыдала без перерыва минут двадцать", — рассказала Пономарева.

В микроблоге нередко появляются заметки о смерти. Так, третья жена Михаила Ширвиндта рассказала про событие из тибетского календаря под названием "День встречи с владыкой смерти". Анастасия разоткровенничалась и написала, что единственное работающее успокоительное — это мантра "принимаю-отпускаю".