"СПИД": тяжелобольному Цискаридзе вынесли страшный приговор

Цискаридзе сожалеет о совершенных ошибках, но уже слишком поздно.

Популярная в Сети гадалка Анжелика в эфире ютуб-шоу "Anton S Live" сделала расклад карт Таро на персону Николая Цискаридзе. По словам эксперта, балетмейстер скрывает некую страшную тайну, о которой нельзя говорить даже на исповеди. В ходе гадания выпали карты король мечей, а также два врача, больница и королева мечей. В таком случае речь однозначно шла о болезни, которую Цискаридзе якобы мог заработать много лет назад и теперь жалеет об этом.

"Он наверное и болел в тайне. Это такие болезни, физическая боль, о которой даже на исповеди нельзя говорить. Это точно не скарлатина. Ему есть что скрывать. Ему нельзя оступиться, он же известен во всем мире. Он болен", – сказала гадалка.

"Ну что это, СПИД, что ли?!" – воскликнул ведущий.

"Не знаю. Здесь же нет диагнозов. Это у него в голове, и об этом он сожалеет. Но иногда прежде, чем делать, надо подумать или проверить", – добавила гадалка.

Также Анжелика добавила, что Цискаридзе страдает от незаконченной самореализации. Напомним, сейчас 49-летний балетмейстер является ректором Академии русского балета им. Вагановой. Судя по всему, это не совсем то, о чем он мечтал. Возможно, Цискаридзе хотел бы руководить Большим театром, но у него не такой склад характера.

"У него настолько мягкая сила, он не жесткий человек. Но он может подмять любую даже правящую власть. Ему любой лев это не лев, он любую силу может обыграть. Он вышкален. Но это такое разочарование. Ему хотелось иногда все бросить и уйти. Но победа – для него это было важно", – сказала гадалка.