"В постели они втроем": страстные ласки Волочковой и Джигурды стали сенсацией

Отношения развиваются стремительно – Анастасия Волочкова покорила сердце Никиты Джигурды.

Балерина всея Руси и народный артист Чеченской Республики будто созданы друг для друга. Как Инь и Янь они создают мощный союз, от которого исходят флюиды страсти и любви. Тем не менее Никита Джигурда остается женатым человеком, пока Анастасия Волочкова всячески ублажает его и на сцене, и в жизни.

Поцелуи королевы шпагата с импозантным другом не раз попадали на камеру, балерина открыто позволяла трогать себя за грудь и другие интимные части тела. В итоге пикантные ласки Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды стали сенсацией — их обсуждает вся страна.

В социальных сетях светской львицы народ устроил дискуссию. В своих фантазиях любопытные поклонники уже представили, как балерина делит с добрым товарищем и его женой супружеское ложе. Сплетники уверены, что Анастасия Волочкова и Никита Джигурда стали любовниками.

"Неужели жена Марина и дети на это все смотрят?", "В постели они втроем дружат", "В их компании еще Киркорова не хватает", — пишут пользователи Сети.

Кто бы что ни говорил, а Анастасия Волочкова остается богиней для Никиты Джигурды, она расцветает в его объятиях и становится более женственной. Любовь это или банальное родство душ? Загадка еще не раскрыта.