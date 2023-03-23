В Сеть слили видео дергающегося Костомарова

Костомаров на кадрах почти голый и с темной кожей.

Роман Костомаров с 10 января находится в больнице в столичной Коммунарке. Олимпийский чемпион в танцах на льду был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии и болью в груди после новогодних праздников. Он выступал на льду с простудой, температурой и кашлем, в итоге совсем слег.

В больнице фигуриста сразу подключили к аппарату ИВЛ, а затем и ЭКМО. В больнице у Костомарова начались осложнения в виде сепсиса, инсульта, менингита. У него начался некроз конечностей, после чего врачи приняли решение об ампутации, которых было уже две.

Сейчас о состоянии Романа Костомарова в Сети появляются противоречивые данные.

Почему Костомаров жертвовал своим здоровьем, совершенно не понятно. Поклонники считают, что его начальник Илья Авербух должен был настоять на том, чтобы фигурист пошел на больничный, но этого по какой-то причине не произошло и привело к страшным последствиям.

Супруга Романа Костомарова Оксана Домнина не комментирует происходящее. По данным источников, она регулярно бывает в больнице у мужа.

Между тем в Сети всплыло видео, которое Домнина записывала еще в январе 2022 года, когда Роман был еще здоров и счастлив. На кадрах фигурист танцует и смешно дергается на пляже в розовых плавках и женской панаме. У звезды прекрасное настроение, он даже не подозревает, что ждет его буквально через год.