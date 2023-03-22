В полку прибыло: Объявивший об эмиграции Юдашкин удрал к Пугачевой в Израиль

Из-за огромного количества уехавших за границу звезд россияне теперь пристально следят за перемещением оставшихся на родине знаменитостей. Семья модельера не стала мучать своих поклонников догадками и прямо дала понять, что покинула родину. Валентин Юдашкин и его жена Марина, судя по свежим снимками, удрали в Израиль, где обосновалась Алла Пугачева.
С начала марта супруга дизайнера хранила молчание и прервала его новостью о том, что сейчас находится в Тель-Авиве. Можно сказать, в полку прибыло, ведь теперь на Земле Обетованной на два русского человека стало больше. Чтобы сразу пресечь возможное начало волны слухов о переезде, Марина Юдашкина обозначила, что туда прибыла на два дня, чтобы увидеть маму и любимую подружку Аллу Пугачеву.
Да, и супруги вряд ли решат уехать из России. Еще в 2022-м году Валентин Юдашкин на шоу "Эмпатия Манучи" объявил об эмиграции, о которой никогда не задумывался, несмотря на наличие недвижимости за границей. А такой мини-отпуск в компании друзей кутюрье может себе позволить.
Видно, что звездные приятели хорошо проводят время. В кадре они стоят на заднем дворе дома и крепко обнимают друг друга. В глаза бросается и то, как посвежел знаменитый дизайнер. На фоне новостей об онкологии Валентин Юдашкин выглядит бодрым и веселым.