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Шоу-бизнес
"Неликвидное жилье": звездный архитектор назвал реальную стоимость замка Пугачевой и Галкина*

"Неликвидное жилье": звездный архитектор назвал реальную стоимость замка Пугачевой и Галкина*

С продажей будут большие проблемы
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В последнее время об Алле Пугачевой и ее пятом муже-иноагенте пишут все чаще в связи с отъездом из страны. Мол, они обрубили все концы и продают замок в деревне Грязь. Названа и примерная цена – 700 миллионов рублей. Но звездный дизайнер свободного пространства, архитектор, концептмейкер Александр Осипов убежден, что эта сумма сильно завышена. О чем он и сообщил корреспонденту "Дни.ру" во время застолья по случаю дня рождения актера театра и кино Семена Якубова.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Известно, что площадь замка составляет 2300 квадратных метров, а стоит он на участке в 1 гектар. В замке шесть этажей, есть отдельное крыло для гостей, детские комнаты, кабинеты, гардеробные, библиотека, оранжерея, зимний сад, роскошный каминный зал, собственный кинотеатр, бассейн в китайском стиле, подземный гараж, семейный театр со сценой. А еще на территории участка имеется гостевой домик для помощников по хозяйству...

"Цена на замок предвосхищена и завышена, – уверен Осипов. – Тут и наценка за историческое место – это место когда-то принадлежало роду Толстых. И наценка за имя – процентов 40-50! К тому же в него вложены немалые деньги – это и качественные материалы, и ручная работа, и обилие современного искусства, и ландшафтный дизайн".

Александр Осипов. Фото: пресс-служба

По мнению эксперта, продать такой дом будет очень сложно. "Покупатель должен быть ценителем такого стиля, поклонником Пугачевой или ее мужа, – пояснил Осипов. – И такое жилье, как правило, неликвидное".

*Признан Минюстом иностранным агентом

Фото: Gennadii Usoev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 марта 2023, 16:20 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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