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Суббота 18 марта

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Перекошенная и с одним глазом: известная певица показала страшные кадры с изменившейся Пугачевой

Перекошенная и с одним глазом: известная певица показала страшные кадры с изменившейся Пугачевой
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Аллу Пугачеву не узнать на последних снимках.

Пожелав внести немного разнообразия в свою повседневную жизнь, Алла Пугачева решила сходить на музыкальный концерт. Выбор ее пал, как уже писали ранее Дни.ру, на выступление известной певицы Манижи, которая представляла Россию на Евровидении 2021 года.

Вначале внимание общественности привлек образ Аллы Пугачевой, в котором она вышла в свет. Не остался без внимания и ее таинственный спутник, который впоследствии оказался всего лишь охранником пожилой знаменитости.

Теперь же в Сеть попали снимки Примадонны вблизи. Сделала их сама виновница вечера: молодая девушка является поклонницей творчества Аллы Пугачевой, поэтому была несказанно рада сделать с ней совместную фотографию.

Однако случайно получилось так, что известная певица Манижа показала страшные кадры изменившейся Пугачевой. То ли у фотографа дрогнула рука, то ли на лицах женщин немного слетели фильтры, но Алла Пугачева предстала перед миллионами пользователей Сети перекошенная и с одним глазом. Второе ее око так сильно смазалось, что превратилось в маленькую черную щель.

Впрочем на это поклонникам знаменитостей было абсолютно наплевать. Они были рады увидеть союз двух ярких женщин: Манижи и Аллы Пугачевой, которых с головой засыпали комплиментами.


18 марта 2023, 17:11
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / / www.globallookpress.com
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Фото: пресс-служба

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