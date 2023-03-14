Богомолов теперь в прошлом: Собчак призналась в интимных ласках с засунувшим огромный агрегат SHAMAN

Собчак горячо прильнула к голому телу певца SHAMAN.

Российский певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, никого не оставляет равнодушным. Не удивительно, что он покряет сердца не только простых поклонниц, но и звездных коллег. Молодой и харизматичный артист сам сочиняет песни и вкладывает в свои выступления всю душу. Именно поэтому персоной Шамана заинтересовалась журналистка Ксения Собчак. Она постоянно мониторит его творчество и часто упоминает о нем в своих соцсетях, что недавно подтвердил сам 31-летний SHAMAN.

Певец настолько удивлен, что не исключает, что Ксения Собчак тайно влюблена в него. Ведущая саркастично отреагировала на заявление певца.

"Хотела бы быть рубашкой на его теле и микрофоном на его выступлениях", – публично пофлиртовала Ксения Собчак.

Кто-то мог подумать, что Константин Богомолов теперь в прошлом. Но конечно, в таких интимных ласках с SHAMAN Собчак призналась с юмором. На самом же деле она не влюблена.

Ранее певец SHAMAN объяснил, зачем иногда засовывает микрофон в штаны во время выступлений. Оказывается, этот огромный агрегат порой мешает ему во время танца, когда нужны руки. Сначала он хотел прятать микрофон под мышку, но он выпадал. Так что у него ничего не оставалось, кроме как засунуть его в штаны.