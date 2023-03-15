2:0: Барановская вернулась к Аршавину

Барановская решилась на важный шаг.

Футболист Андрей Аршавин и телеведущая Юлия Барановская познакомились в 2003 году. Пара жила в гражданском браке на протяжении девяти лет. Спортсмен так и не решился жениться на ней, несмотря на наличие трех общих детей. Барановская родила от Аршавина двух сыновей Артема и Арсения и дочь Яну.

Союз Барановской и Аршавина треснул из-за несерьезных намерений футболиста и его постоянных измен. После разрыва со спортсменом Юлия неплохо "стартанула" и стала всенародно известной телеведущей, ее стали звать на крупные телепроекты и шоу. Звезда построила блестящую карьеру, продолжая в одиночку воспитывать детей.

Спустя годы Юлия Барановская неожиданно вернулась к Андрею Аршавину. Она вдруг вспомнила о нем и опубликовала в своем телеграм-канале его фото. Для многих поклонников это было шоком, ведь еще не все успели отойти от фото Айзы, которое спустя годы после развода вдруг опубликовал скандально известный рэпер Гуф с надписью "моя женщина". Все уже подумали, что Барановская решила повторить его опыт и отыграть с Аршавиным новую партию.

Но как выяснилось, Барановская лишь предалась размышлениям. Ведущая рассказала, что голкипер аргентинской сборной Эмилиано Мартинес продал перчатки, в которых играл в финале ЧМ-2022 за 42 тысячи евро. Полученные деньги футболист отдал детской онкологической клинике у себя на родине. Юлия поддержала такую идею.

"Еще со времен Аршавина помню, как часто для таких событий у него просили футболки, мячи с автографом. Если это отличный лот и на нем можно заработать деньги на благотворительность, тогда почему бы нет?", – написала 37-летняя Барановская.



