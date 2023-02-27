"Мы": Умолчавшая о романе с Лепсом Барановская раскрыла все карты

Барановская перестала скрывать.

В прошлом году к телеведущей было приковано особое внимание. И все из-за брошенных Ксенией Собчак слов о том, что она якобы начала отношения с Григорием Лепсом. Музыкант в тот момент находился на стадии развода с женой, поэтому многие поклонники восприняли фразу журналистки всерьез. При этом сама Юлия Барановская на фоне бесконечных слухов умолчала о романе с музыкантом, чем еще больше раззадорила сплетников.

Встречались ли эти двое на самом деле, неизвестно. Но на днях 60-летний Григорий Лепс сделал откровенное признание: как оказалось, его сердце занято женщиной моложе его лет на 30. И очевидно, что это не телеведущая, ведь ей уже 42 года. Что же касается экс-возлюбленной Андрея Аршавина, то она детали личной жизни продолжает держать в секрете. Правда, распространяется это правило, судя по всему, только на амурные дела.

О том, чем занимается в свободное время, Юлия Барановская рассказывает поклонникам охотно. Вот и вчера звезда раскрыла все карты, перестав скрывать то, как прошли ее выходные. Как оказалось, она отправилась в баню с подругами и не утаила ни одной детали своего времяпрепровождения: соленая рыба, шикарный стол и купель с кусочками цитрусовых.

"Мы в восторге!" – поделилась эмоциями бывшая возлюбленная футболиста.

Но самое главное – звезда показала, как выглядит без макияжа. В ее микроблоге появился снимок, на котором она запечатлена в одном полотенце и без грамма косметики. Стоит заметить, что ее кожа выглядит безупречно!