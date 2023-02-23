Поторопился: сбежавший в Америку внук Пугачевой бросился россиянам в ноги

Внук Аллы Пугачевой горько пожалел.

Минувшей осенью внук Аллы Пугачевой переехал на ПМЖ в США. К настоящему времени сбежавший в Америку мужчина уже неплохо обустроился на новом месте: взял псевдоним Nick Pres, получил буквально за полгода грин-карту. Кроме того, Никита с женой уже обзавелись роскошной квартирой на Манхеттене.

Успел он также посотрудничать с крупными звездами, например кантри-певицей Долли Партон. А теперь рассказал о новом достижении: озвучил одного из персонажей игры Bioshock.

Жаль только, что Никита Пресняков поторопился и допустил в своем сообщении несколько ошибок. Впрочем, после того внуку Аллы Пугачевой, видимо, указали на ошибки, он буквально бросился россиянам в ноги. Рассказал о том, что так сильно хотел поделиться своей радостью, что не вчитался и допустил опечатки.

"Как всегда... Сначала делаю, потом думаю", – пристыдил себя Никита Пресняков.

К слову, работа с американскими звездами не заставляет его забыть о своей группе: уже несколько лет Никита Пресняков является солистом группы Multiverse. Даже после переезда внук Аллы Пугачевой продолжает записывать песни и делиться ими с подписчиками, выкладывая ролики из студии на своей странице.