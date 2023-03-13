"Говорит о детях": стали известны планы Киркорова на новую пассию

Филипп Киркоров замахнулся на грандиозное.



Пока сияющий Филипп Киркоров порхает с одного мероприятия на другое, общественность гудит о том, с кем же у него начались отношения. И, пусть раньше вниманию публики приводились доводы, сейчас же предсказатели решили прибегнуть к тонким материям.

С журналистами Пятого канала пообщалась таролог Марианна Абравитова, которая раскинула карты для того, чтобы стали известны планы Киркорова на новую пассию. Не забыла она и описать увиденную ситуацию в общем.

Официальных браков у Филиппа Киркорова в будущем карты Таро не предсказали. Более того, не увидели они и того, что у артиста на самом деле появилась вторая половинка.

Проанализировав все выпавшие сочетания карт, таролог вынесла свой вердикт: отношений нет, вся эта история – всего лишь пиар-ход. Якобы Филипп Киркоров посчитал, что в дополнение к его изменившемуся внешнему виду, ему непременно нужно заинтересовать публику свежей струей в личной жизни.

Однако не все, о чем сказал артист – выдумка. Филиппа Киркорова действительно ждут дома те, кого любит он и те, кто бросаются ему на шею при встрече. Но речь идет совсем не о новой пассии.



"Он говорит о своих детях", – заключила таролог про Филиппа Киркорова.

Ну а в Сети, к слову, уверены, что певца впереди действительно ждет новая любовь. Якобы Филипп Киркоров поработал над собой, чтобы вновь завлечь свою старую половинку Аллу Пугачеву, сообщает портал ОСН.

