Орущий от любви Киркоров выдал пассию на фоне жарких совокуплений: Крепко

Филипп Кирковов обрел долгожданное счастье.



Филипп Киркоров, которой недавно похвастался своим обновленным экстрьером, рассказал журналистам свой маленький секрет. Оказывается, у него появились новые отношения. Признался поп-король и в том, что он со своей половинкой уже съехался. Теперь артист, который выдал пассию публике на фоне зашкаливающих эмоций, чувствует, как атмосфера нежности и любви наполняет его каждый день.

После таких откровений работники СМИ просто посходили с ума и стали судорожно выяснять личность новой любви Филиппа. Задумалась об этой ситуации и Лена Миро.

В своем Живом Журнале блогер поразмышляла о том, что Филипп Киркоров мог несколько приукрасить свою личную жизнь. Якобы ответ о том, что у звезды кто-то есть стал сегодня модным и практически идеальным, ведь помогает прекратить однообразные вопросы. Многие звезды, говорит Миро, уже прибегают к этой маленькой хитрости, чтобы остановить бесконечное вторжение журналистов в их постель.

Однако пользователи Сети с предположением Лены не согласились. Уверены они, что яркие эмоции орущий от любви

поп-король сымитировать не смог бы.

"У Киркорова точно кто-то есть. Он всегда об этом открыто говорит. Даже более того он орет о своей влюбленности", "Все в этой жизни держится на попытках найти себе любовь и крепко держаться и не отпускать", – близость орущего от новой любви Филиппа Киркорова всплыла из уст комментаторов.

К слову, недавно стало известно о питомцах артиста. В его особняке одна из комнат отдана кроликам, которых Филипп Киркоров регулярно выпускает для жарких совокуплений.