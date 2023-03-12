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Орущий от любви Киркоров выдал пассию на фоне жарких совокуплений: Крепко

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Филипп Кирковов обрел долгожданное счастье.

Филипп Киркоров, которой недавно похвастался своим обновленным экстрьером, рассказал журналистам свой маленький секрет. Оказывается, у него появились новые отношения. Признался поп-король и в том, что он со своей половинкой уже съехался. Теперь артист, который выдал пассию публике на фоне зашкаливающих эмоций, чувствует, как атмосфера нежности и любви наполняет его каждый день.

После таких откровений работники СМИ просто посходили с ума и стали судорожно выяснять личность новой любви Филиппа. Задумалась об этой ситуации и Лена Миро.

В своем Живом Журнале блогер поразмышляла о том, что Филипп Киркоров мог несколько приукрасить свою личную жизнь. Якобы ответ о том, что у звезды кто-то есть стал сегодня модным и практически идеальным, ведь помогает прекратить однообразные вопросы. Многие звезды, говорит Миро, уже прибегают к этой маленькой хитрости, чтобы остановить бесконечное вторжение журналистов в их постель.

Однако пользователи Сети с предположением Лены не согласились. Уверены они, что яркие эмоции орущий от любви
поп-король сымитировать не смог бы.

"У Киркорова точно кто-то есть. Он всегда об этом открыто говорит. Даже более того он орет о своей влюбленности", "Все в этой жизни держится на попытках найти себе любовь и крепко держаться и не отпускать", – близость орущего от новой любви Филиппа Киркорова всплыла из уст комментаторов.

К слову, недавно стало известно о питомцах артиста. В его особняке одна из комнат отдана кроликам, которых Филипп Киркоров регулярно выпускает для жарких совокуплений.

12 марта 2023, 17:45
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Живой Журнал, Лена Миро✓ Надежный источник

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