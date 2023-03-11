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Суббота 11 марта

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Николаев откровенно об интрижке с 82-летней Светличной: Любит симпатичных парней

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Актриса проводит время в приятной компании.

В свое время Светлана Светличная и Иван Николаев часто появлялись на публике. Дружба знаменитостей стала обрастать множеством домыслов и инсинуаций.

Сам Николаев относится к появляющимся слухам с иронией. Причиной стал тот факт, что сплетники распространяли информацию о желании актера быть со Светличной только ради квартиры.

Актер неоднократно заявлял, что не испытывает трудностей ни с имуществом, ни с карьерой. При этом со Светланой Афанасьевной артист дружил искренне и без задней мысли. "Мне просто сказать нечего. Какую квартиру? Вы о чем? Я москвич коренной, у меня все в порядке с недвижимостью, Слава Богу, и с работой, с профессией. Это такой бред психбольных, эти слухи, мол, я с ней из-за квартиры…", — откровенно прокомментировал Николаев домыслы общественности о его интрижке с актрисой.

При этом Иван не стал отрицать, что Светличная появляется в окружении молодых людей. Нет оснований полагать, что с кем-либо из них звезда фильма "Бриллиантовой руки" строит любовные отношения. Николаев заявил, что даже если прославленная актриса предложит нечто большее, чем дружба, он откажется.
"Светлана Афанасьевна любит симпатичных парней. Это нормально. И больше любит, чем девушек. Это тоже нормально", — резюмировал он.

11 марта 2023, 18:30
Светлана Светличная. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
НТВ✓ Надежный источник

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