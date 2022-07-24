Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Как же теперь Авербух? Избитую Арзамасову с обрезанными ногами нашли в мутной реке
Песенка спета: раздавленный диагнозом 54-летний Пресняков прощается с фанатами
"Авария на трассе": вышвырнутую к обрыву Поплавскую забрал Господь
"Уже нет в живых": Лепс сообщил об уходе 73-летней Пугачевой
партнеры
Воскресенье
24 июля
Лента новостей
00:02
Проклов день или Прокл-плакальщик: традиции и запреты 25 июля в церковный праздник
22:15
Секс-символ СССР Светлана Светличная стала неузнаваемой: фото "до и после"
19:59
"Это не памятник – это маленький театр!": знаменитая картина Репина "ожила" в городской среде
17:54
Совсем уже! Снявшая трусы Толкалина потрясла голой задницей перед толпой мужиков
17:48
"Готовим документы в суд": Вскрылась подлая личина профукавшего деньги сына Шепелева
17:11
"Башню сносит": Развратница Штурм отменила свадьбу ради неистового любовника
17:08
Ай да Алина! Всплыла информация о романе Кабаевой с известным футболистом
16:15
Разъяренная Поплавская содрала три шкуры с орущей про пенисы Бузовой: Г**** не тонет!
16:07
"Ничего себе": Любителя "задних" утех Баскова застали за поцелуем с известным блогером
15:06
Вылизывающую пятки Западу предательницу Нетребко гонят под вой и улюлюкание: Будьте осторожны
14:28
Изъеденной отвратными пятнами Алферовой вынесли приговор: Болезнь не скрыть
14:10
Одинокую разведенку Бузову застукали с женатым мужиком: Чего пристала
13:24
"Беременность": счастливая 51-летняя Кудрявцева показала заветную полоску на тесте
13:12
Стыд и срам! Любитель потных самцов Цискаридзе связался с полуголыми спортсменами
12:50
"Копия Аллы": брошенный Пугачевой Галкин показал любимую женщину
12:20
"Ожирение": Взбешенная сестра покойной Фриске огорошила страшной новостью о здоровье дочери
11:49
Живущего отдельно от Варум Агутина поймали на романе с замужней: Тупо физиология
11:13
Ласкающую старческие телеса молодую жену Петросяна подняли на смех: Пальчиками туда-сюда
11:07
"Мечтаю попробовать": Взмокшая звезда "Уральских пельменей" довела народ до предела
09:53
Сделала аборт, бросила мужа ради режиссера и состарилась одна: как живет одинокая Мирошниченко
08:03
"Мы все знаем": сверкающего трусами Гослинга раскусили на фоне ЛГБТ-скандала
06:27
Барсучиха Катюша, лиса Глаша и другие симпатяги: чудо-жители Приморского Сафари-парка
04:22
Сын Лукашенко, дочь Пашиняна и другие: самые красивые дети политиков
02:01
Лакомая клубничка Максима Галкина: рецепт для утех с женой
00:08
Ольгин день или Ольга Страдница: что нельзя делать 24 июля
22:15
Хомлины: волшебные существа Калининграда в статусе городских хранителей
20:17
"Люблю": 82-летний Виторган заласкал тощую блондинку с голой грудью
20:05
Королеву изуродовали волдыри, а Тодоренко неизлечима: кожу российских певиц поразили болезни
19:31
Разрушение семейных ценностей: заявившийся на курорт Богомолов застукал Собчак во время жаркой измены
18:53
Почему хирург откажет в ринопластике?
18:32
Визжала как потерпевшая: шаловливые пальчики Джигурды проникли в "междуножный храм" Волочковой
17:55
Не только Рудковская: кто из звезд кичится зависимостью от пафосных брендовых шмоток
17:39
"Умерла!": циничные отморозки пришибли Кормухину после скандала с "Би-2"
17:07
"Поменяли вектор": стало известно о массовом уходе российских артистов
16:29
"Покойся с миром!": народ рыдает у гроба знаменитого российского артиста
16:17
"Ее решение": условия возвращения Пугачевой в Россию вызвали ажиотаж
15:26
Пострадавшей из-за проблем с головой Бородиной вынесли приговор: Выносливость поражает
15:02
"Нравится?": 61-летняя Малышева оголила телеса в крошечных трусиках
14:27
"Вдохновляет": выскочке Бузовой до блеска натерли зад язычком
13:58
"Какая неожиданность!": Пропустивший рюмашку Якубович слился в поцелуе с собутыльницей за спиной у жены
13:25
Чем опасна операция "узкая талия"
12:48
"Жалко!": Наташа Королева уходит со сцены
12:23
Ресторан Loona: стильная итальянская кухня в историческом особняке на Тверской
11:48
"Мы хотим справедливости и наказания!": дочь насмерть задавленного на дороге инвалида требует расплаты
11:04
Осталась одна с ребенком. Как быть?
10:43
Оплеванный за бездарность поющий внук Пугачевой: Бабушка за все заплатила, вот и все!
10:05
"Это самое большое дно": смешавшая с помоями Брежневу нахалка оказалась самозванкой
08:06
Боли в позвоночнике и удлинение лица: чем опасен неправильный прикус
06:28
Москвичи предпочитают "комфорт"
04:14
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Нравится?": 61-летняя Малышева оголила телеса в крошечных трусиках
"Беременность": счастливая 51-летняя Кудрявцева показала заветную полоску на тесте
"Люблю": 82-летний Виторган заласкал тощую блондинку с голой грудью
"Ее решение": условия возвращения Пугачевой в Россию вызвали ажиотаж
Разрушение семейных ценностей: заявившийся на курорт Богомолов застукал Собчак во время жаркой измены
Изъеденной отвратными пятнами Алферовой вынесли приговор: Болезнь не скрыть
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Секс-символ СССР Светлана Светличная стала неузнаваемой: фото "до и после"

Секс-символ СССР Светлана Светличная стала неузнаваемой: фото "до и после"

Главная красотка советского экрана Светлана Светличная давно утратила молодость. Она уже не может похвастаться былой привлекательностью. Вот это да!
прочитано 508 раз

В 1969 году в прокат вышел культовый фильм "Бриллиантовая рука", после которого Светлана Светличная стала известной на весь Советский Союз. Откровенная сцена сделала актрису не только востребованной, но и самой желанной красоткой отечественной киноиндустрии. В лентах СССР сексом зрителей не баловали, поэтому яркая блондинка в купальнике сразила публику наповал.

ПО ТЕМЕ

"Подобрали терапию": Брошенная родней после психушки Светличная исколота шприцами

 Светлана Афанасьевна Светличная

Светлана Афанасьевна Светличная актриса

Когда снимали картину, актрисе было 28 лет, при этом выглядела она гораздо моложе. Ее роскошная фигура, обворожительная улыбка, игривые взгляды и амплуа роковой соблазнительницы будоражили умы мужчин всех возрастов. О такой легкой, притягательной и симпатичной спутнице они могли только мечтать.

Светлана Светличная в фильме "Бриллиантовая рука". Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

Светлана Светличная стала секс-символом не только благодаря харизме и внешним данным. Сюжет кино также сыграл ей на руку. Она показала и легкую загадочность, пытаясь очаровать главного героя, и женскую слабость, когда ее план с треском провалился.

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука". Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

"Не виноватая я!" — кричала блондинка в легендарном фильме. Сегодня из ее уст эта фраза может звучать двояко. С годами артистка стала выглядеть все хуже, а скандальное поведение послужило причиной испорченной репутации.

Звезда СССР не блещет красотой, как это было ранее. С момента выхода "Бриллиантовой руки" прошло более полувека. Сейчас Светлана Светличная — глубоко пожилой 82-летний человек.

Светлана Светличная в 2013 году. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

Еще пару лет назад знаменитость можно было застать на светских вечерах и почетных мероприятиях. Ей даже приписывали роман с молодым другом, но здоровье дало слабину. Пенсионерке пришлось полечиться в центре психиатрии, а потом родные передали ее сиделке.

В этом году журналисты проникли в квартиру звезды и сняли ее на камеру. Спору нет, Светлана Светличная стала неузнаваемой. Всенародная любимица и секс-символ огромной страны превратилась в скукоженную старушку, за которой нужен глаз да глаз.

Кадр программы "Ты не поверишь!" от 5.02.2022/НТВ/ntv.ru

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Светлана Светличная в фильме "Бриллиантовая рука". Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 24 июля 2022, 22:15 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодой красавец заобнимал Светлану Светличную

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Живущего отдельно от Варум Агутина поймали на романе с замужней: Тупо физиология

Что движет артистом?
Шоу-бизнес

Вылизывающую пятки Западу предательницу Нетребко гонят под вой и улюлюкание: Будьте осторожны

Народ протестует
Шоу-бизнес

Стыд и срам! Любитель потных самцов Цискаридзе связался с полуголыми спортсменами

Ну и дела!
Шоу-бизнес

"Ожирение": Взбешенная сестра покойной Фриске огорошила страшной новостью о здоровье дочери

Что происходит?

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года

Здоровье

В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении

Спорт

"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением
"Сумасшедшая любовь": Гладилин раскрыл правду о карьере в "Спартаке"
"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам

Регионы

Синий кровавый язык: как медведице вытаскивали изо рта застрявшую банку сгущенки (видео)
"Не приближаться": редкий краснокнижный зверек скачет на улице в Подмосковье
В Подмосковье поймали ранее судимого мошенника
Житель Свердловской области зарезал отца за семейным ужином
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+