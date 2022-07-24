Секс-символ СССР Светлана Светличная стала неузнаваемой: фото "до и после"

В 1969 году в прокат вышел культовый фильм "Бриллиантовая рука", после которого Светлана Светличная стала известной на весь Советский Союз. Откровенная сцена сделала актрису не только востребованной, но и самой желанной красоткой отечественной киноиндустрии. В лентах СССР сексом зрителей не баловали, поэтому яркая блондинка в купальнике сразила публику наповал.
Когда снимали картину, актрисе было 28 лет, при этом выглядела она гораздо моложе. Ее роскошная фигура, обворожительная улыбка, игривые взгляды и амплуа роковой соблазнительницы будоражили умы мужчин всех возрастов. О такой легкой, притягательной и симпатичной спутнице они могли только мечтать.
Светлана Светличная стала секс-символом не только благодаря харизме и внешним данным. Сюжет кино также сыграл ей на руку. Она показала и легкую загадочность, пытаясь очаровать главного героя, и женскую слабость, когда ее план с треском провалился.
"Не виноватая я!" — кричала блондинка в легендарном фильме. Сегодня из ее уст эта фраза может звучать двояко. С годами артистка стала выглядеть все хуже, а скандальное поведение послужило причиной испорченной репутации.
Звезда СССР не блещет красотой, как это было ранее. С момента выхода "Бриллиантовой руки" прошло более полувека. Сейчас Светлана Светличная — глубоко пожилой 82-летний человек.
Еще пару лет назад знаменитость можно было застать на светских вечерах и почетных мероприятиях. Ей даже приписывали роман с молодым другом, но здоровье дало слабину. Пенсионерке пришлось полечиться в центре психиатрии, а потом родные передали ее сиделке.
В этом году журналисты проникли в квартиру звезды и сняли ее на камеру. Спору нет, Светлана Светличная стала неузнаваемой. Всенародная любимица и секс-символ огромной страны превратилась в скукоженную старушку, за которой нужен глаз да глаз.