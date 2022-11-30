Вот и все: наглотавшейся таблеток Светличной осталось не больше месяца

Светлана Светличная попадает на больничную койку кадре три месяца. На этот раз лечение поменяли.

82-летняя советская актриса Светлана Светличная в последнее время постоянно оказывается в больнице, сказывается возраст. Недавно стало известно, что заслуженная артистка снова госпитализирована. В СМИ даже прошла информация о том, что Светличную якобы определили в психиатрическую больницу, где она и остается на постоянной основе.

Сын Светланы Светличной, 60-летний Алексей Ивашов не подтвердил эту информацию. Он заявил, что это вранье. При этом невестка звезды Ольга Ивашова при этом отметила в беседе с журналистами "КП", что Светличная действительно стала хуже себя чувствовать из-за скачков давления.

Раз в три месяца актриса проходит плановое лечение, отмечает RT. Врачи подбирают ей новые лекарства, так как старые перестают действовать, сообщает телеканал "360". О том, что у Светличной якобы деменция, невестка говорить не стала. По ее словам, звезда всех узнает, но какие-то вещи в силу возраста не помнит.

В любом случае, Светлана Светличная недолго пробудет в больнице. Ей осталось находиться там не больше месяца, к Новому году актрису выпишут. Дома в новой квартире рядом с актрисой постоянно будет сиделка, сообщает "Радио 1". Она будет помогать ей по дому и следить, чтобы та не наглоталась таблеток и не повторила историю с "исчезновением", как год назад.