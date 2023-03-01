"Крутятся огромные бабки": переделанная Кабаева изменилась до неузнаваемости

Кабаева совсем другая!

Уже который месяц звезда живет за границей – в Дубае, куда уехала с мужем и детьми. Оттуда красавица делится сочными фотографиями, интересными видеороликами – в общем, показывает свою жизнь в деталях. После очередной серии снимков поклонники Кабаевой оказались в шоке.

Звезда Интернета ради фотосессии переделала себя: нацепила парик, сделала яркий макияж и надела несвойственную ей одежду. В итоге она буквально изменилась до неузнаваемости, ведь, глядя на получившиеся работы, не сразу осознаешь, кто на них изображен. Яркую фотосесиию Саша опубликовала в своем микроблоге не случайно: таким образом она решила сообщить подписчикам новость, которую гордо назвала "главной".

Как оказалось, она уговорила свою подругу провести полезный курс, который якобы позволит выпускникам зарабатывать до миллиона рублей. При этом звезда заверила, что и сама собирается учиться, чтобы повысить доход. Идея эта пришла Кабаевой как раз во время нахождения в Дубае.

"Я поняла одно – здесь крутятся огромные бабки. И я не собираюсь спокойно смотреть на то как их зарабатывают другие, я тоже хочу в движуху!" – поделилась своими мыслями девушка.

Напомним, что некоторые СМИ утверждают, что настоящее имя звезды – Алина Кабаева. Ряд источников сообщили, что однофамилицу прославленной гимнастки в детстве очень часто спрашивали о родстве с ней. Собственно, поэтом якобы она и изменила имя. Однако, по слухам, в документах у нее до сих пор значится "Алина Кабаева".