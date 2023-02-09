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Четверг 9 февраля

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Легла: родившая в 45 Орлова оказалась в шкуре убитой раком Фриске

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Орлова познала в жизни и счастье, и настоящее горе.

Российская певица и ведущая шоу "Дом-2" недавно стала мамой во второй раз. Она родила дочь, которую назвали Анной. За несколько дней до родов певица дала откровенное интервью Алене Жигаловой и рассказала о карьере, творчестве, хейтерах и о том, как она решилась на второго ребенка в 45 лет. По словам Ольги Орловой, она прекрасно себя чувствовала, поэтому врачи не видели никаких препятствий для беременности и родов.

В ходе беседы Ольга Орлова затронула щепетильную тему смерти своей близкой подруги Жанны Фриске. Раньше она говорила, что не проходит ни дня, чтобы она о ней не вспоминала. Она ей даже два раза снилась. В первом сне они обе лежали и делали массаж в салоне. Во втором сне Жанна попросила Ольгу полежать на ее кровати. И тогда Орлова поехала в дом Жанны и попросила у ее матери пройти в комнату и полежать на кровати Жанны. Мать убитой раком певицы без всякого удивления разрешила ей это сделать.

"Я побыла в комнате Жанны, я повспоминала полежала. Для меня это было такое умиротворение. У меня с Жанкой прошло полжизни, причем такой интересной и классной жизни. Эти гастроли, эти ухаживания мужчин за нами. Это было так весело, так классно", – вспомнила Ольга Орлова.

Полжизни давно в прошлом, а воспоминания о лучшей подруге у Ольги все еще свежи. Таким образом, можно сказать, что Орлова оказалась в шкуре Жанны Фриске, когда легла на ее кровать.

9 февраля 2023, 18:40
Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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