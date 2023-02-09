Известный режиссер эмоционально отреагировал на уход Ахеджаковой: Будете гореть в аду

Печальная новость пришла из театра "Современник".

Звезда культовых советский фильмов Лия Ахеджакова проставилась на всю строну благодаря многочисленным второстепенным ролям. Народная артистка России становилась украшением для любого фильма, в котором играла, а ее невероятные сценические образы полюбились миллионам сограждан.

Меж тем, в последнее время актриса театра и кино стала все чаще обращать на себя внимание не профессиональной игрой, а политическими заявлениями, да еще и весьма скандальными. Так, после начала специальной военной операции на Украине 84-летняя артистка негативно отозвалась о решении властей.

Разумеется, неоднозначные высказывания звезды отечественного кино не могли не привлечь внимание патриотично настроенных граждан. В итоге Лия Ахеджакова ушла из тетра "Современник". По данным телеканала "Царьград", печальную новость об отмене спектаклей актрисе сообщил руководитель учреждения культуры.

13 и 28 февраля, а также 29 марта Лия Ахеджакова должна была выйти на сцену театра "Современник" и сыграть в спектакле "Игра в джин", однако его заменили на другие представления. На официальном сайте театра говорится, что приобретенные билеты остаются действительными, а обменять их можно до 13 февраля.

Как уточняет телеканал "360", директор "Современника" якобы сослался на требования "разгневанных" людей. Вероятно, антироссийская позиция артистки вызвала недовольство у народа. Однако за коллегу по цеху заступился известный режиссер Александр Молочников, сообщает ОСН. Он и сам выступает против СВО.

Александр Молочников отреагировал довольно эмоционально. Артист раскритиковал всех тех, кто имеет отношение к отмене спектаклей с участием Лии Ахеджаковой и других звезд. Он подчеркнул в социальных сетях, что отнявшие у возрастных актеров сцену "будут гореть в аду".

