Разошлись с мужем: родившая Орлова оставила ребенка без отца

Орлова решилась на важный шаг.

6 февраля российская певица и телеведущая Ольга Орлова второй раз стала матерью. Звезда родила девочку, которую назвала Аней.

Орлова долго скрывала свою беременность, не рискуя выставлять напоказ подробности личной жизни. По словам звезды, она пережила несколько выкидышей и в этот раз старалась хранить себя как хрустальную вазу. Правда, нашлись и те, кто до последнего не верил в то, что 45-летняя Орлова действительно беременна. В Сети судачили о том, что у нее якобы накладной живот, а ребенка ей вынашивает на самом деле другая женщина. 6 февраля Орлова показала снимок из роддома, после чего стало ясно, что певица действительно родила сама.

Напомним, Ольга Орлова родила дочь от своего мужа, за которого вышла замуж не так давно. С бизнесменом певица познакомилась в ресторане, мужчина сам подошел к звезде и представился. Ольга Орлова сразу растаяла, после чего пара сблизилась.

"Я встретила мужчину своей мечты, с которым мы поняли, что нам очень бы хотелось родить ребенка. Мы оба прошли большое количество обследований, мы оба были очень настроены на хороший результат. Я — здоровая женщина, доктор мной доволен, а что еще нужно!" – рассказывала Орлова.

Едва родив дочь, Ольга Орлова и ее муж разошлись по разным делам — одна отдыхала в палате с малышкой, другой ездил по важным делам. Таким образом на время ведущая оставила ребенка без отца, который погряз в счастливых хлопотах по случаю рождения крошки.