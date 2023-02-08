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Шоу-бизнес
“Сегодня мы семья”: родившую сына и дочь Кабаеву поздравляют с законным браком

“Сегодня мы семья”: родившую сына и дочь Кабаеву поздравляют с законным браком

Кабаева обрела главное женское счастье.
прочитано 501 раз

Главный залог позитивного отношения к жизни – подмечать светлые моменты и делиться ими, приумножая тем самым количество счастья в мире. Следовать этому решила и блогерша Кабаева, которая поделилась со всеми своими подписчиками радостной датой: сегодня два года, как Саша познакомилась со своим любимым.

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Общение завязалось с сообщения в социальной сети, после которого молодые встретились и поняли, что больше никогда не расстанутся. И вот, с тех пор прошло два года, которые подарили паре ребенка, а также регистрацию отношений в ЗАГСе.

"Сегодня мы семья. Пишу это со светлой энергетикой, спокойными мыслями, с сердцем, которое наполнено любовь", – поделилась Кабаева переполняющей ее радостью.

Отметила она и то, что отмечать даты очень важно, на ее взгляд, в мире, где все мы "живем как белка в колесе", и потому забываем благодарить Бога за все происходящее с нами хорошее.

"Так мило", "Какие вы классные", "Вы так подходите друг другу", – поздравляют с законным браком родившую сына и дочь Кабаеву.

К слову, настоящее имя этой счастливой жены, как утверждают СМИ, Алина Кабаева. С малого детства однофамилица знаменитой гимнастки просила звать ее иначе: хотела избежать постоянных расспросов о родстве со своей тезкой. По некоторым данным, в паспорте у нее до сих пор написано "Алина Кабаева".

Фото: pixabay.com
Автор: 8 февраля 2023, 19:20 Источник: Телеграм-канал Кабаевой ✓ Надежный источник
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