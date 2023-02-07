“Старый смешной фрик”: нырнувший в пучину разврата Киркоров смачно оконфузился

Критика звезд, которые из-за политической ситуации захотели найти себе более теплое местечко, заставила Филиппа Киркорова высказаться о о том, как он видит свое будущее. "Здесь моя родина, моя жизнь", – весьма патриотично заявил певец некоторое время назад.
Однако, подобные заявления не помешали бывшему мужу Аллы Пугачевой хранить в сердце мечты об Америке. Ведь стоило ему получить приглашение подруги на премию Грэмми, он сразу же свинтил в США. Правда правила премии перевернули с ног на голову привычный Филппу Киркорову уклад, из-за чего он, как сочли некоторые, смачно оконфузился. На мероприятии "Король поп-эстрады", как утверждают некоторые, словно турист сидел на галерке и пытался поймать в объектив звезд первой величины.
Поэтому Филипп, глазами нырнувший в пучину разврата, происходившего на сцене, здорово спасался зумом камеры телефона. Ведь рассмотреть такую вакханалию хотелось, уверены некоторые, во всех деталях.
Настоящий "сатанинский шабаш" в кровавых тонах стал, как пишет Царьград, главным сюрпризом 65-ой премии Грэмми, которую и смог воочию наблюдать Филипп Киркоров. Один из исполнителей примерил образ сатаны с рогами и комбинезоном из алого латекса, а вторая, которую журналист назвал "типичной жертвой захлестнувшего Запад полового безумия", терлась своим еле одетым телом о клетку, в которой ее заперли.
Так что Филипп Киркоров оказался со всех сторон окружен не только "слугами дьявола", ведь только они, как уверены некоторые, могли порадоваться этому "мракобесию", но и потенциальными, как утверждает журналист издания Царьград, пациентами Кащенко.
"Филипп старый смешной фрик", "Деревня", "Филя конечно полный клоун", – обсмеяли образ и поведение Филиппа Киркорова пользователи Сети.