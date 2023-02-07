"Ребенку уже месяц": обманувшая народ Орлова показала младенца

На свет появилась дочь 45-летней Ольги Орловой.

45-летняя Ольга Орлова стала мамой во второй раз. Напомним, что несколько лет назад экс-солиста "Блестящих" вышла замуж за московского бизнесмена. У Ольги уже есть старший сын от первого брака, которому уже больше 18. А 6 февраля на свет появилась девочка, которую назвали Аней. Орлова показала младенца — в микроблоге звезды появилась первая фотография малышки у мамы на груди.

Во время беременности звезду нередко обвиняли в придуманном пиар-ходе. Ходили слухи, будто Ольга Орлова на самом деле носит накладной живот, а ребенка за нее вынашивает суррогатная мама. Казалось бы, с рождением девочки негатив должен был исчезнуть, но нет.

Недоброжелатели уверены, что фотография — постановочная. По мнению некоторых подписчиков, невозможно выглядеть также хорошо после родов, как выглядит Орлова. Хорошо, что ведущая "Дома-2" не прочь посмеяться над собой.

"Ребенку месяц. А губы сразу хирург накачал", — заявила Ольга.

Обманувшая народ таким заявлением, звезда отправилась восстанавливаться. Она поделилась фотографией обеда в клинике и своим самочувствием. Подробностей самих родов пока не было, но женщины разных возрастов в комментариях уже ждут историю встречи с дочкой от Ольги Орловой.