Abba, Boney M, Baccara: Киркорова уличили в нарушении авторских прав

Правду раскрыл приятель певца.

Народный артист России, Украины и Молдавии Филипп Киркоров – постоянный герой, а точнее антигерой различных скандалов. В чем только не обвиняли 55-летнюю звезду за годы его творчества. Довольно часто Король отечественной эстрады получает претензии за плагиат.

Соответствуют ли обвинения действительности, пусть разбираются юристы. Мы не собираемся углубляться в правовое поле. А для многомиллионной армии поклонников артиста гораздо важнее, что песни в его невероятном исполнении моментально становятся хитами.

Однако на днях даже приятель певца уличил его в нарушении авторских прав. Мужчина выдал всю правду в эфире телеканала НТВ. Одноклассник Филиппа Киркорова стал гостем программы "Звезды сошлись" и рассказал Лере Кудрявцевой о не самом честном бизнесе Филиппа Киркорова в годы молодости.

Болгарская звезда с третьего по десятый класс училась в Москве. Вместе с ним в школе на Таганке учился и Максим Панов, который решил приоткрыть завесу тайн. По его словам, поп-король промышлял продажей кассет с песнями зарубежных музыкальных коллективов, в том числе, Abba, Boney M и Baccara.

Одноклассник исполнителя подчеркнул, что у Филиппа Киркорова был двухкассетный магнитофон. Они покупали пустые кассеты по десять рублей, записывали на них песни западных звезд и продавали уже по 25 рублей за штуку.

Вырученные средства молодые комбинаторы тратили на развлечения и расширение бизнеса. Разумеется, члены Abba, Boney M и Baccara авторских отчислений от Филиппа Киркорова и его одноклассника не получали.