"Остановилась": беременная Орлова на девятом месяце погрузилась во мрак

Ольга Орлова взвыла на всю страну.

Ольга Орлова активно ведет страницы в соцсетях. Главная тема, которую поднимает телеведущая в своих аккаунтах, – это беременность. Сейчас звезда находится на девятом месяце, а значит, она должна вот вот родить. Не только знаменитость, но и ее поклонники ждут-не дождутся, когда малышка появится на свет. Да, экс-солистка группы "Блестящие" ждет рождения дочери.

Сегодня Орлова сообщила, что она перестала набирать вес. "Остановилась на +16", – написала бывшая певица в своем телеграм-канале. 45-летняя звезда прикрепила фото, на котором позирует в просторном, но элегантном синем платье на темном фоне. Ольга будто погрузилась во мрак.

Также Орлова пожаловалась на свое состояние. Она призналась, что ей тяжеловато. Мол, спина "отваливается". Ее мучают ринит и отеки. Но, как отметила сама телезвезда, осталось совсем чуть-чуть. "Держимся", – написала ведущая скандального реалити-шоу "Дом-2".

К слову, Ольга Орлова всегда верила в то, что у нее будет именно двое детей. Напомним, звезда воспитала сына Артема, которого родила в 2001 году от первого мужа, бизнесмена Александра Карманова. Этот брак распался в 2004-м. Сейчас телеведущая замужем за предпринимателем Валерием, за которого вышла замуж в 2021-м.