Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я визжала на всю квартиру": исступленная Навка отказывается верить в произошедшее с Костомаровым
Второй Панин: рванувший из России с позором Милохин подставил зад волосатым мужикам
Развод к лицу: 63-летний Николаев представил новую любовь
Жизнь продолжается: 72-летняя вдова Кобзона готовится к очередной свадьбе
партнеры
Понедельник
20 февраля
Лента новостей
14:40
Едва не ослепшая жена родила Сарику Андреасяну дочь: Волосатая и черненькая
14:20
Ребенку 7 лет! Отплясывающая под похабщину от Инстасамки дочь Бородиной шокировала народ
14:00
"Я плачу": любимая женщина застукала Гордона с Барановской
13:40
"С мыслями надо собраться": коллеги прощаются с ушедшей Ахеджаковой
13:20
Танцевал и смеялся: бросившего Заворотнюк Чернышева застукали с другой
13:00
В Новой Москве девушка получила подарок со взрывчаткой
12:40
"Живот отрезал вместе с пупком": ставший жертвой Киркоров показал последствия вскрытия
12:20
Большая потеря: Врачи не смогли спасти пережившего ампутацию конечностей Костомарова
12:00
Не видели с декабря: заделавший нового ребенка бывший муж Бородиной исчез
11:40
"Изнасиловал": Пристроившегося без разрешения наглеца Киркорова ждет суд
11:20
Обманула доверие: жена Дунаевского выставила звездного мужа из московской квартиры
11:00
"Вышло мимо": объявивший о разводе с женой Малахов предъявил малыша
10:40
"Лечиться и лечиться": найденной в горе мусора Волочковой поставили диагноз
10:20
Сняли на видео: Кривляющаяся на сцене Брежнева засветила копну волос в интимной зоне
10:00
Сплошная экономия: в России вырос спрос на загородную недвижимость
09:40
Боже! Изуродованную пластикой Алентову выставили перед толпой зевак
09:20
"Что-то фундаментальное": вдова рассказала о появлении в столице мемориального музея Кобзона
09:00
Вместо "Виагры": названо лучшее растение для эрекции
08:40
Экзотика по-русски: мода Вячеслава Зайцева прижилась далеко за МКАД
08:20
Как перестать покупать ерунду: 4 способа экономии
08:00
Умертвила четверых мужиков и требовала золота: страшная история ведьмы из Казани
08:00
Марионетки на войне: Пушкин, Достоевский и Есенин стали жертвами злобного диктатора
06:15
Как добавить ярких моментов в постель: 3 совета сексолога
04:32
Опасный напиток на вашем столе: ученые назвали причину болезни Альцгеймера
04:06
Бабкина, Кадышева, Крыгина: Надежды российской эстрады
02:19
Следи за языком! Какие слова могут привести к смерти
02:08
Жизнь моего брата забрала поганая нечисть: изо рта шла пена
00:01
Сырная седмица: православный праздник 20 февраля
23:11
Как добиться счастья без страданий?
22:05
Детские травмы и недостатки партнера: Главные причины развода и как избежать краха семьи
21:04
Пока смерть не разлучит нас: умершие после свадьбы знаменитости
20:20
Подходит под любую начинку: рецепт вкуснейшего йоркширского пуддинга от Марины Юдашкиной
19:53
Очень тактильный попугай не отпускает "маму" ни на минуту (видео)
19:01
5 способов раскрыть женское предназначение
18:31
Самое милое на сегодня: в Хабаровском крае мужчина завел дружбу с диким соболем – видео
18:30
"Очередная победа": хорошие новости о здоровье Костомарова
17:57
"Все случилось куда быстрее": неизлечимо больной внук Пугачевой прощается навсегда
17:53
"Мой уже много лет": пойманная с Лепсом Барановская официально призналась
17:31
"Потеряла": забеременевшая Наташа Королева откровенно о ребенке
16:16
Срочно: многодетной жене Тарасова рассекло руку пополам
15:48
"Влюбленность": объявлена причина развода Николаева и Проскуряковой
14:32
"Некуда идти": приползшую к маме беглянку Литвинову с визгом вышвырнули из России
14:05
"Плачет навзрыд": сгоревший в реанимации Пьер Нарцисс вернулся с того света
13:50
Жених и невеста: застуканная с мужиком дочь Успенской едва успела прикрыться
12:14
Маркл, Орейро, Найтли: шесть голливудских красоток с неидеальными лицами
11:57
Кровавый кашель и потеря сознания: 73-летний Ричард Гир экстренно госпитализирован
11:53
"Похороны": стало известно об уходе Константина Богомолова
11:05
"Жалко деток": Прилучный бросил беременную жену
10:23
Снимите это немедленно: названы опасные мужские трусы
10:15
Очень нехорошие дела: в жизни Киркорова наступил фатальный момент
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Все случилось куда быстрее": неизлечимо больной внук Пугачевой прощается навсегда
"Влюбленность": объявлена причина развода Николаева и Проскуряковой
"Очередная победа": хорошие новости о здоровье Костомарова
"Мой уже много лет": пойманная с Лепсом Барановская официально призналась
"Спилась": битая мужем-предателем звезда "Папиных дочек" Мельникова опустилась на дно
"Кислородная подушка": потерявший память Пригожин перестал дышать
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Едва не ослепшая жена родила Сарику Андреасяну дочь: Волосатая и черненькая

Андреасян вновь стал отцом.
прочитано 68 раз

Еще осенью Лиза Моряк и Сарик Андреасян объявили о скором пополнении в семье, а спустя месяц сыграли свадьбу. Сегодня актриса родила мужу дочку. Но, если для звезды это первый ребенок, то для режиссера появившаяся на свет девочка стала третьей наследницей.

ПО ТЕМЕ

Отказавшийся жениться на забеременевшей молодухе Андреасян раскрыл пол ребенка: Мальчик или девочка?

Моряк кричит в экстазе: не готовый жениться Андреасян засадил на "мальчишнике" до победного

Для многих поклонников новость о рождении стала долгожданной и волнительной, ведь еще пару недель назад Лиза Моряк сообщала, что она едва не ослепла на девятом месяце беременности. У актрисы обнаружили разрыв сетчатки глаза. В больнице жене режиссера предложили провести экстренное лечение глаз, предполагающее "запаивание" сетчатки лазером. И, к счастью, все обошлось, операция прошло успешно.

К слову, точную дату родов родители малышки не знали до последнего. Врачи сначала говорили, что Лиза Моряк родит 14 февраля, далее предполагали 23-го, а потом и вовсе сказали просто ждать. В своем микроблоге Сарик Андреасян поделился радостным событием с подписчиками. Он поблагодарил жену за то, что она подарила ему девочку.

Режиссер признался, что пока Лиза Моряк рожала он не только вспотел, но и успел всплакнуть.

"Девочка волосатая, черненькая и слегка недовольная, а это точно значит, что моя порода", – написал Сарик Андреасян.

Сарик Андреасян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 февраля 2023, 14:40 Источник: Соцсети • Требует проверки

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Не видели с декабря: заделавший нового ребенка бывший муж Бородиной исчез

Бывший Ксении Бородиной очень любит делать детей
Шоу-бизнес

Большая потеря: Врачи не смогли спасти пережившего ампутацию конечностей Костомарова

Костомаров заболел еще в январе
Шоу-бизнес

"Живот отрезал вместе с пупком": ставший жертвой Киркоров показал последствия вскрытия

Поклонники в шоке от новостей Филиппа Киркорова
Шоу-бизнес

"С мыслями надо собраться": коллеги прощаются с ушедшей Ахеджаковой

Лия, слишком рано!

Гороскоп

Гороскоп на всю жизнь: тайные послания зашифрованы в знаках зодиака
Гороскоп на неделю с 20 по 26 февраля 2023 года
Гороскоп на 2023 год: когда ждать ретроградный Меркурий
Ретроградная Венера близко: прогноз астролога сулит большие перемены

Здоровье

Вместо "Виагры": названо лучшее растение для эрекции
Следи за языком! Какие слова могут привести к смерти
5 способов раскрыть женское предназначение
Что такое гипоспадия? Уролог рассказал о здоровье мальчиков

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+