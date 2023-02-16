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Четверг 16 февраля

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"Косо посмотрят": от попавшего под санкции Киркорова потребовали объясниться за поездку в Америку

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По словам певца, он не развлекался там

Еще с юности Филиппа Киркорова прельщала культура Нового света. "Американские флаги, джинсы, жвачка – я помню, каким клевым все это казалось, – вспоминает певец. – А сейчас на тебя как-то косо посмотрят, если ты начнешь пропагандировать западную музыку или культуру. Поэтому у нас сегодня слушают очень много русской музыки".

При этом сам Киркоров от любви к Америке не отказался. И это даже несмотря на то, что в сентябре прошлого в Сенат США передали акт, в котором перечислены российские политики и звезды шоу-бизнеса, которых хотят обвинить в нарушении прав человека. В нем свыше 190 фамилий. Среди них и Филипп Киркоров.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Но, судя по всему, приезжать в Штаты ему не запретили, ибо только что он вернулся оттуда. "Мне нравится приезжать в цивилизованную и музыкально образованную страну, чтобы учиться там делать шоу, – пояснил Киркоров. – Посетить музыкальную премию "Грэмми", сходить на Бродвей, где идут лучшие мюзиклы, посмотреть шоу в Лас-Вегасе, чтобы извлечь опыт, перенести его сюда и создавать шоу, которые будут радовать русского зрителя в момент импортозамещения. Где-то же должен я черпать эти знания, если у нас их получить невозможно?!"

Киркоров говорит, что укорять его путешествиями за границу бестактно или безграмотно. "Я артист! – объяснил он "Дни.ру". – Я не еду туда развлекаться , я не еду туда на шоппинг. Если мне нужен шоппинг, то мне его привезут сюда – могу себе это позволить. Я еду не себя показать, а чему-то научиться".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Стоит заметить, что в Америке у Лучезарного есть недвижимость – лет 16 лет назад в Майами он приобрел шикарную виллу. "В доме Филиппа – 8 спален, бассейн и гостевой домик, – рассказывала побывавшая там диджей Катя Гусева. – На участке у Филиппа растет множество красивых пальм. Природа, правда, потрясающая! Я каждый раз удивлялась, что прямо среди пальм бегают живые игуаны. У Филиппа все создано для комфорта: рядышком – поля для гольфа, зона барбекю".

16 февраля 2023, 09:20
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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