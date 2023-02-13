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"Родился": ставшая мамой Оксана Федорова предъявила маленькое счастье

Оксана Федорова празднует со всей страной.
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Телеведущая и обладательница титула "Мисс Вселенная-2002" Оксана Федорова поделилась радостной новостью в своем микроблоге. Ровно 150 лет назад в одном из российских городов появился на свет удивительный мальчик. Ему будет суждено покорить сцену и стать новым культурным феноменом.

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Оксана Федорова победительница конкурсов красоты, телеведущая, юрист, фотомодель, писательница, актриса, певица, общественный деятель

Конечно, Оксана Федорова не могла оставить без внимания Федора Шаляпина. Артист, певец и творческий деятель он занял важное место в истории страны. Маленькое счастье для россиян — вновь и вновь возвращаться к удивительному творчеству своего талантливого соотечественника, которому никогда не будет равных. Оксана Федорова предъявила свой взгляд на это маленькое счастье в рамках программы из цикла "Музыкальная Москва".

"Родился Федор Шаляпин, сын крестьянина, ставший одни из символов русской культуры", — поделилась модель.

Сама же Оксана недавно, в декабре прошлого года, отметила свой 44-й день рождения. На сегодняшний день Федорова замужем, воспитывает двоих детей. Счастливая мама иногда показывает своих подросших детей в социальных сетях, а поклонники любуются дочерью и сыном. Старшему сыну Федору уже 10, а дочери Елизавете 9.

Оксана Федорова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 13 февраля 2023, 21:40 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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