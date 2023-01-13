"Люблю!": Долго скрывавшая живот Оксана Федорова явила миру своих деток

Оксана Федорова сообщила поклонникам о большом событии, которое стало смыслом жизни.

Российская модель Оксана Федорова впервые стала мамой в 2012 году. Она родила сына Федора. Через год Мисс Вселенная родила дочь Елизавету. Своих детей Федорова не афиширует в соцсетях. Только изредка можно увидеть снимки ее наследников. Из-за этого внимание к семье телеведущей только растет. Не менее интересен поклонникам тот факт, кто же является возлюбленным Оксаны, веди личная жизнь звезды покрыта мраком.

На днях Федорова обрадовала своих фанатов важным событием. Как выяснилось, всю себя она посвящает любимому делу, которое дает плоды. На фото Оксана Федорова будто скрывала набухший живот за пипитрой. Также модель показала видеоролик — явила миру деток, которые развлекаются на благотворительном концерте.

"Сегодня наша большая страна празднует Старый Новый год – и в этот день я хочу поделиться с вами кадрами с новогоднего благотворительного концерта, который мой фонд организовал вместе с оркестром Национальной гвардии РФ в колонном зале дома союзов для семей защитников Донбасса, ветеранов и их семей. Новогоднее настроение, детские улыбки и радость на лицах гостей концерта – главная награда для артистов и команды моего фонда. Желаю всем в новом году мира, здоровья, добра и благополучия", – написала Оксана Федорова в своем телеграм-канале.

